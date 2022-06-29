社論》侯友宜逆風初體驗

這幾年的藍綠白混仗，侯友宜避免踏入政治渾水，力守市政建設優先，遂在輿論上獲得高民氣。主政新北市，也讓他成為國民黨最大的諸侯，未必凡事聽令黨中央。四大公投，侯友宜與朱立倫保持距離。結果，四大公投四大皆空，侯友宜被深藍、韓粉視為戰犯，必欲去之而後快。不過，侯友宜老神在在，黨內大咖敢怒不敢言，反倒是他更上一層樓的傳聞不斷，雖然目前他的主題是尋求市長連任。侯友宜看來不像是驕傲的公雞，只不過，恩恩案風波，意外成了輿論逆風初體驗，恐怕連侯本人也始料所未及。根據一項針對新北市民的民調，六十四．四％認為恩恩案就醫延誤，四十四．一％不滿意侯市長處理該案的態度，這是侯友宜必須面對的檢驗。

作為地方首長，在國家認同、兩岸關係等面向，以市政優先當擋箭牌，言之成理。但，對於未來爭取大位的潛在人選，公眾的內心其實還是期待某種傾向性的表態，如何拿捏政治的朦朧美，而且讓內外的關注者都能接受，則是一門高明的藝術。當台灣民主已經進入表演兼表態的時代，偏重表演、迴避表態，終究不是長久之計。尤其是，地緣政治快速變化，起手式決定成功的一半。二○一八，韓國瑜破空而出，卻敗在兩岸美中關係失衡，殊堪借鑑。或許，侯友宜認為，時間站在他那一邊，所以不急於表態。這種策略不無道理，柯文哲就是一個失敗的案例。他以素人姿態暴起政壇，又很快地流露出一種急迫感，清理弊案、市政建設尚未成績斐然，便熱中於雙城論壇、兩岸一家親，與主流民意漸行漸遠。二○二○，徘徊於要選不選總統，機關算盡反而被郭台銘擺了一道，留下必須張羅民眾黨的包袱。兩種不同的經營模式，造成侯友宜、柯文哲政治行情死亡交叉。侯友宜迄今不表態，就雙北競爭而言略勝一籌。

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六都，在台灣的政治生態池，儼然成為國家上層領導的多元育成中心。不同於威權時代，秉承上意的地方首長，必須兢兢業業於縣市建設，才能獲得關愛的眼神，提拔到中央部會或擔任黨職。在民主時代，地方首長有志更上一階，便須在善盡本務之餘，開始思考並表達對國家事務的見解，讓全民在政治地平線看到他的高度。隨著人民主權觀念的深化，公眾人物的政治生命成長史，對選民決定賦與信賴的一票，往往不下於選舉時眼花繚亂的政見。目前，有些地方首長令人有所期待，有些幾年下來仍不脫安於一方的格局，決定性的因素在於他們本身。公眾人物的馬拉松，攤在所有頭家的眼前，這是一種開放性的競爭，也是台灣民主的日常，有志公職者必須適應這套遊戲規則。

侯友宜身為藍營中人，卻不屬於黨國權貴集團，沒什麼特別的身世背景，於是他為自己量身打造一種中間路線。這條路線是他的鋼索，一邊是他的公職歷程所聯結的國民黨，一邊是「平民藍」本土身分所引起的庶民想像。前者，警界紀錄有鄭南榕事件，從政之路與朱立倫有交集、與韓流涇渭分明，後者，曾任扁政府的警政署長。這些資歷說明，他有能耐游走在藍綠之間，但同時也承受著來自兩邊不同的疑慮。直到目前，與兩邊若即若離，侯友宜操作得宜。然而，可以想像得到，一旦他把眼光關注在新北市以外更高的上位，來自兩邊的明槍暗箭也是他的命運。決定的時刻終將來臨，侯友宜避得了一時、避不了永遠，因為台灣的政治現場已經沒有李登輝時代的空間，更何況他並不是李登輝這一型。

「朱侯配」，「侯朱配」，「郭侯配」，「侯郭配」，政治耳語此起彼落，顯示侯友宜已經進入二○二四的想像範圍。而那些耳語，總是以搭檔名單的方式出現，那些或主或從的揣測可以看出，一般仍把他歸類於藍營，但對其「正藍」色彩有所保留。對「正藍」來說，「血統」不純的諸侯責在守疆（選票），卻不容其有非分之想，一如王金平的先例，聽話是「院長」，不聽話是「黑金」。除了這種內憂，也別忘了對岸的幽靈盤旋在藍營的上空。至於正處順勢的綠營，接班梯隊已逐漸成型，與侯政治結盟的必要性不明，越逼近二○二四，敵我界線可能越分明。就此而論，二○二二地方選舉，會不會是兩年後藍、綠、侯關係的指標，值得觀察。

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