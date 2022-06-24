社論》「一台一中」確保台海國際水域

中國軍方與外交部門近日接連宣稱台灣海峽非「國際水域」（international waters），並指中國對台灣海峽具有主權與管轄權。此說則立刻引起美國等國家打臉。美國國務院發言人普萊斯清楚表明「台灣海峽是國際水道，意味著台海是受國際法保障、享有公海自由的水域，包括航行、飛越自由」；並強調美國「會繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動，包括穿越台灣海峽」。北京所使招數受到國際社會關注，擔心會擴大對台海的挑釁，不僅破壞現狀，也挑戰印太地區的和平穩定。

北京的謬論，當然無法通過事實的檢驗。台灣海峽最窄約七十浬，最寬處約二二○浬，台灣、中國兩邊分別算起的十二浬領海，按海洋法公約，中間更寬闊的鄰接區、專屬經濟區和公海，這一條水域外國船艦則有航行自由，飛機有飛越自由。中共意圖生事，拿著主權或管轄權，混淆台灣海峽的定性。諷刺的是，中國軍艦近年頻頻出入日本周遭海域，無論北邊的津輕海峽，或南邊的吐噶喇海峽，海峽寬度皆窄於台灣海峽。面對日方質疑，北京卻辯稱這是行使過境通行權，無需事先徵得有關國家同意。解放軍通過他國海峽就無害，對更符合國際水域的台灣海峽說三道四，這是搞雙標，也是無端升高區域情勢。

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值此俄羅斯入侵烏克蘭之際，北京顯然趁機混水摸魚。先前中方已否定海峽中線的存在，這次則透過在新加坡舉行的香格里拉安全對話進行操作，先由軍方放話，外交部門再進行立場宣示。外界則研判，中國如要升高情勢，很可能援引近年通過「海警法」與「海上交通安全法」所稱，將沿海水域改為管轄水域，採取措施限制外國籍船舶通過。藉此在台海地區擴大灰色地帶衝突。專家估計，除共機擾台，如同騷擾釣魚台海域，也可能進一步出動海警船、軍艦等船艦進逼台海中線以東，以及台灣的東部海域，裡面甚至包括偽裝的民船，以數量優勢消耗我們的海上防衛能量，並進一步測試美日等國的回應方式。

美國政府在因應方面，除拒絕「台海非國際水域」說法，根據外媒「彭博」報導，拜登總統聽取國安簡報，評估企圖。美中領導人預期將再對話，北京則設定議題，以掌握主動性。另方面，近期台海情勢不平靜，解放軍週二派出廿九架次軍機侵入我防空識別區，其中八架次的轟炸機、電偵機等，自西南空域一路繞飛至東南空域。昨又派出二十二架次軍機擾我空域。日本防衛省發布訊息，中國一艘驅逐艦、一艘護衛艦週二自宜蘭東部與日本與那國島間的海域通過，軍事威脅更接近台灣本島，也漸成包圍之勢。中共在第一島鏈擴張，不再遮掩，東海、台海、南海這三海首當其衝，針對台海的進逼模式，專家認為已超過攻台需求，更像一邊練兵，伺機複製套用於其他海域的衝突上。

從美方發言，美國等國家軍艦仍會不定期通過台海，不甩中國，以彰顯國際水域。台灣海峽分隔台灣與中國、民主與威權兩個國家，為重要的戰略分界，更是國際通航的重要航道。維持自由與開放，既為了台海與區域安全，更攸關全球經濟穩定。然而，面對中共一步步要將台灣海峽內海化，外國軍艦的巡弋並不足以威懾，核心的議題是，北京這個時間放話，勢必搭配一連串軍事、外交等軟硬手段。尤其，在面臨中共節奏更快、幅度更大的軍事壓迫，經由不斷挑戰與蠶食「現狀」，我們的民主制度與主權獨立，若因此遭到侵害，無法維繫並且深化，恐怕「台海非國際水域」說法，就更易軟土深掘。

川普政府時期的美國國防部長艾斯培指出，中國破壞行為守則、脅迫台灣，美國「一個中國政策」已無用處，必須重新檢視。不少美國學者專家疾呼，一中是徒具形式，已經無法遏止中共的犯台野心。進一步言，要更站穩法理，不讓北京用一中混淆視聽，美國應朝「一台一中」政策進行架構，才能有效確保台海作為國際水域。華府軍事專家易思安也呼籲拜登政府，「應把好聽的護台言論化作行動」。北京悍然要把台海當內海，台灣將遭遇更沉重的軍事壓迫，我們亟需民主陣線更密切地團結以對。美台國安高層此刻進行「蒙特瑞會談」，加強不對稱戰力的軍售內容為主要議題。中共已經發出紅色警訊，美國如何應對與提高台灣防衛實力，展現捍衛民主前線的堅強決心，也牽動著北京下一步的謀劃。

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