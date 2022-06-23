社論》「維持現狀」莫忘「台灣的主張」

台灣以民主防疫模式，有效控制疫情，並對外援助防疫物資，也維持了可信賴的供應鏈，對全球經濟功不可沒。（資料照）

俄侵烏的國際漣漪持續擴大，能源、糧食、通膨等引起各國緊張，但挺烏抗俄的基調未受影響。而普廷的不測風雲也在瀰漫，繼芬蘭、瑞典申請加入北約之後，烏克蘭、摩爾多瓦、喬治亞也申請加入歐盟。目前，歐盟執委會提案建議，給予烏克蘭與摩爾多瓦歐盟候選國地位，喬治亞的申請因故暫緩。在浴血戰爭中，對內凝聚人民向心的澤倫斯基，對外不斷強調「烏克蘭意志」。雖然烏克蘭成為歐盟正式成員還有一段路，但國際社會都接收到該國毫不含糊的表達。

小英號，交夾著川普拜登暖流、習近平寒流。二○一六以來，對內時有失分，但靠外來的罰球得分，至今行穩致遠中，二○二二選舉將至，眼看不久便要交班了。（資料照）

也在烏俄戰爭一百多天後，法德義三國領袖，終於在十六日訪問基輔表達支持。然而，自俄侵烏以來，他們對這場蠻族式入侵，應對進退經常令人費解。西歐大國的慣性思考，與飽受蘇聯、俄羅斯霸凌的周邊國家頗有隔閡。於是，一百多天來，毗鄰俄羅斯的中、東、北歐國家，與西歐漸露老態的先進民主國家，兩個區塊對這場蠻族式入侵的直覺反應天差地遠。民主需要不斷進步，先進未必定然勝過後進，我們正在目睹一個展示現場。今天，若無中、東、北歐國家之堅持，任由西歐先進民主國家主導，烏克蘭的命運可能就會改寫了。

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可見，與烏克蘭同受注意的台灣，作為新興民主國家，不必妄自菲薄。更何況，台灣除了領土較小，從人口規模、民主活力到經濟能量、民生公衛、知識素質等，都不下於若干中大型國家。二○二○以來兩年多，新冠疫情重創幾乎所有中大型國家，台灣卻以民主防疫模式，有效控制疫情，並對外援助防疫物資，也維持了可信賴的供應鏈，對全球經濟功不可沒。進而，在日益浮顯的專制、民主之集團競爭，台灣扮演了民主陣營的重要拼圖。小而美且堅韌，兩年多來台灣成為專制中國的對照組，志同道合的國家主動伸援，自助人助、得道多助，持續提升台灣的能量。唯一的問題在於，長期受制於國際政治現實，台灣的慣性思考失於被動，怯於表達「台灣的主張」。而這，恰好是李登輝所勇於表達的民之所欲。

自一九八八以來，台灣的民主勇往直前，但是「台灣的主張」似乎「逆水行舟、不進則退」。陳水扁，也曾高喊一邊一國，而結論是：「我不能自己騙自己，不能騙別人，我做不到就是做不到，要我的任期內改國號，我做不到，我相信李前總統十二年任期也做不到，現在如果換他再做總統，他也做不到。」陳水扁似乎忘了，李登輝是「國民黨總統」。到了馬英九，「台獨絕不是中國國民黨的選項」，不統不獨不武，台灣經濟鎖入中國，卸任後表明心跡：「不統，不是排除統一這個選項。」搞了八年，原來是「很想被統」。幸好，親中有心賣台乏力，被太陽花運動致命一擊。之後是英派「維持現狀」論述下，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。任爾東西南北風，華府挺台抗中，戰力還是靠這十四字訣。其所造成的得分板，竟是由於北京改變現狀，華府被動作出平衡動作，而小英號予人坐待「水漲船高」之感。

小英號，交夾著川普拜登暖流、習近平寒流。二○一六以來，對內時有失分，但靠外來的罰球得分，至今行穩致遠中，二○二二選舉將至，眼看不久便要交班了。儘管如此，國際風雲變化，局勢有利台灣，依舊是「維持現狀」論述為基調。識時務者認為，這是台灣生存的王道。而理想主義者，無奈徒呼負負。堅持理想主義者，當然並不是要執政者暴虎馮河，而是設定一個願景目標，腳踏實地，計日程功，即使不求一夜革命成功，至少可以逐漸帶動質變，讓台灣在好不容易遇到的順境中，邁向「台灣是一個主權獨立國家」，此亦多數國人心中的台灣共識。

但願台灣有更積極正面的開展，而不是本土政權執政時，戰戰兢兢避免製造麻煩、刺激中國，因此八年轉眼一過，台灣還是原來的台灣。反倒是，親中政權，美其名台海和平，肆無忌憚鋪陳終極統一。再加上，北京改變現狀之舉層出不窮，華府的政策考量仍是避免兩岸誤判，台灣若只有維持「維持現狀」論述，說好聽是以靜制動，往壞想是原地踏步。這就難怪，北京自信滿滿，時間站在他們那一邊，更加躍躍欲試。另，華府係以美國利益為主導，本土政權若不堅定為台灣發聲，善用有利的戰略變局爭取得分，一旦國際棋盤、印太局勢轉向，潮水退了連「現狀」也跟著流失，尤令人扼腕。

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