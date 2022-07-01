新聞線上》十二字箴言

警政署昨舉行新舊任署長交接典禮。（記者羅沛德攝）

記者莊榮宏

陳家欽申請提前退休而掀起的警政署長人事爭奪戰，從百米賽跑開始，卻以律師辯論作收。

這是因為其中兩名選手幾乎同時壓線，難斷勝負，比賽於是從田徑場轉到辯論場，並調閱錄影帶畫面，兩造是行政院的蘇系對上內政部的勇派，結局是原本內定接任署長的警察大學校長陳檡文，臨時被拉下馬。

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這場人事拉鋸，勾心鬥角，宛如日劇半澤直樹，且因拖到不能再拖才匆促發布黃明昭接署長，導致他留下的高雄市警察局長遺缺無暇安排人選，徒留一條尾巴。

賽後檢討，這局逆轉應與陳家欽的「世代交替，經驗傳承，提前佈局」有關，原本勝券在握的可能沒想到，陳家欽被批准提前退休的那一刻，導致陳檡文落敗的伏筆也同時被埋下。

此因這十二字是陳家欽申請提前退休的理由，光明磊落、無法拒絕，更因陳家欽並非犯錯下台，而是出於為警界謀而「自宮」，因此一旦批准他退休，等於一併認同其主張。

在雙方論戰過程，這個爭點被放大，透過它質疑陳檡文，一來與陳家欽是同期同學，不符合「世代交替」的訴求，二來他只比陳家欽晚半年退休，也不符合「提前佈局」的需求；若讓陳檡文接任，則批准陳家欽退休的意義何在？反過來說，既然批准退休，若做出與批准理由相違背的人事安排，豈非自相矛盾？

在「回放」衝刺終點的錄影帶後，審視慢動作的重播畫面，根據這十二字的競賽規則，陳檡文被打入失格之列，大局翻盤，誰先壓線已經不重要了。

十二字在關鍵時刻發威，陳家欽究竟是無心插柳，還是老謀深算，只有他知道。

至於高雄市警局長的遺缺，與高雄素有淵源的航警局長鄭明忠雖被認為有希望，但他再一年就屆齡退休，並不符合高雄市長陳其邁的期待，因此精明幹練的警政委員林炎田顯然機會濃厚，但從台南市警局長被調回警署的警監一級警政委員周幼偉，和陳其邁的交情更深，這一局由誰出線，還有得瞧。

倒是另一位警政委員陳耀南，這次受人慫恿去爭航警局長，被利用做人事拔河的棋子，還連累背後的政壇主子莫名其妙捲入漩渦，想必有一番刻骨銘心。至於某三線三星警察局長，表面說要退休，檯面下動作頻頻，欲去還留，言行不一，徒惹話柄。

卅二年前，初出茅廬的黃明昭在大馬路親手抓住十大槍擊要犯排名第一的「鬼見愁」林來福，插在腰際的警槍卻在扭打中掉落地面，兩人四目相對，生死一線，結果是他動作快，先撿回警槍，沒當了烈士，而成為英雄，從那一天起，「阿昭」就福星高照，直到今天。

新署長必須在人事安排展現出自主性和專業性，才能贏得警界尊敬，但眼前虎狼環伺，江湖兇險，敬祝阿昭繼續福星高照。

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