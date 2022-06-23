新聞線上》桃園正在走一條不同的路

記者陳杉榮

民進黨主席蔡英文昨天徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，「新烘爐新茶壺」，對於林智堅和桃園市都是新的挑戰。而林智堅的「空降」，倒也解除了國民黨參選人張善政的「空降危機」，這應該是先前一路挨打的張善政始料未及。

林智堅參選桃園市，黨內反彈不大，執政黨資源多，蔡英文定於一尊，尤其是現任市長鄭文燦更上一層樓的想像，除了前立委鄭寶清不甘心碎念了幾句林智堅沒有參賽權的氣話洩憤之外，黃適卓、鄭運鵬等「在地聲音」，都以團結為基調挺林，林智堅遇到許多貴人，讓他有球可接，非常幸運。

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鄭文燦在桃園這場選戰的角色非常關鍵，既然打包票挺林，他必須協助林智堅打贏選戰，延續桃園的綠色執政；這是鄭更上層樓的關前特檢，更是他對蔡英文團隊的另類「投名狀」。也因此，在鄭文燦的運籌帷幄下，議員參選人和林智堅的競選腳步只會緊密的連結，不會有「意外」，沒有後顧之憂的林智堅，未來面對的就是選民。

先前張善政空降，黨內反彈尚未平息，呂玉玲「煮熟的鴨子飛了」，還未消氣！羅智強原想任性桃園，朱立倫不惜「魚死網破」，只好斷念，唯一的貢獻，就是因此拉抬了張善政一些知名度。而朱立倫雖是老縣長和黨主席，手上沒有黨產，離開桃園也久，沒有太多資源可以運用，加上黨內二○二四並非朱立倫獨尊，朱能否擺平黨籍立委和議員，還是淪為「空頭總司令」，攸關張善政的選戰節奏和造勢。

但選戰到此階段，張善政終於卸下「空降」的包袱，他真的要感謝蔡英文和鄭文燦。朱立倫打出「空降奇兵」，備受批評，「善政一直善後」。沒想到蔡英文為了打贏選舉，捨棄桃園在地人選，大膽提名林智堅，並獲得鄭文燦的支持。如此一來，雙方都是空降，得以擺脫傳統戰術，或許這場選戰也將為台灣的選舉，走出另一種蛻變和格局也說不定。

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