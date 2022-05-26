新聞線上》不能善後何以善政

記者陳杉榮

國民黨提名張善政參選桃園市長，「善政」未啟，「善後」未知，朱立倫的布局和地方的反彈交織，演戲的和看戲的還一團迷霧。政壇戲稱，朱立倫早有「換柱」經驗，上屆總統初選又被吳敦義玩弄於股掌，如今黨權在握，目標二○二四，誰想當國民黨縣市長候選人，得過「崑崙派」這一關。至於候選人有沒有擘畫地方發展的雄心壯志，根本不是重點。

在朱立倫和傅崐萁的操作下，提名張善政是一個非常不好的惡例。不管是呂玉玲、羅智強或是魯明哲、萬美玲，他們都有建設桃園的抱負。張善政呢？雖有專才，卻是一個政治玩票者，支持者稱讚他當過馬英九的末代行政院長，有閣揆之尊，事實上是國民黨朱立倫慘敗，行政院長毛治國閉門不見馬英九，甩鍋不幹了，只好請張善政關好大門，交出鑰匙。

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或許幾個月的閣揆養大了胃口，張善政曾作態要競選二○二○總統，宣稱絕對不跟別人搭檔，結果三兩下就被韓國瑜招安「撿去配」，成為韓的搭檔。今年四月，傳出他被國民黨列為六都市長人選，他還說，在「花蓮」種菜，不談政治。結果呢？張善政不日名列「崑崙派」劍客，出戰桃園市長。

「崑崙派」布局九合一選舉，是以朱立倫的二○二四為目標，非常明顯的政治權謀。有人說朱立倫拿張善政左擋羅智強、右攔呂玉玲，「拉大韓打小韓」，太小看這盤棋了！提名張善政除了排除韓國瑜干擾，主要是牽制侯友宜。聲勢很高的侯友宜早已被黨國後裔列為二○二四假想敵，張善政若當選桃園市長，侯友宜自然而然貶值。

話說回來，縣市長選舉理應提出對鄉土的藍圖，不應盡是充斥總統大選的權謀。以一九九四年首都市長選舉為例，陳水扁提出滿滿的市政白皮書，打著「快樂希望陳水扁」的訴求；黃大洲有大安公園、基隆河截彎取直、中華商場再造等諸多硬體政績，他喊出「台北新象大洲情」的口號，爭取支持。曾幾何時，市政白皮書成了政黨政治的「想像」，國民黨還是在野黨。請問朱立倫，張善政的白皮書在哪裡？是要先善政還是先善後？

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