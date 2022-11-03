新聞線上》選舉的幾個是非標準

記者陳杉榮

九合一選舉月底就要投票，政黨和候選人競爭愈趨激烈，再加上名嘴、網紅、自媒體攪局，亂鬥一通，不僅出現「蔣萬安監督陳時中」、「虹安換萬安」的荒謬景象，也有許多似是而非的論調，顛覆了民主政治應有的面貌，所謂「曾參殺人」、「三人成虎」，別說能否選賢與能，一旦好人不能出頭，公論受到踐踏，民主的發展恐將受到嚴重的傷害。

選賢與能是威權時期政府宣導地方自治選舉的口號，雖然八股，有其道理，民主多元的社會，民意代表是多元社會的代表，黨派眾多，龍蛇雜處，只要在法律的規範下，不能剝奪其參選資格。公職首長則是掌握行政大權，動輒千億元的預算若是落在宵小手上，就會出現各種弊案，出現弊案接著就是災難，「選賢與能」，相當重要。

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這次選舉至今有許多怪異現象，第一、清廉比不過貪汙？宜蘭縣長林姿妙涉貪被訴，堅持不提名有前科背景的苗栗縣議長鍾東錦參選縣長的國民黨主席朱立倫，還是力挺妙妙，提她競選連任。現在，國民黨一大票人公開支持鍾東錦，朱立倫卻不敢動用黨紀。更加荒誕的是，林姿妙的民調還贏過民進黨提名的江聰淵，民主聖地面對清廉操守竟是這種態度！

第二、抄襲竟然沒事？國民黨桃園市長候選人張善政涉及農委會研究計畫抄襲案，迄今並未對外作完整說明。國民黨南投縣長候選人許淑華和新竹市長候選人林耕仁的碩士論文被檢舉抄襲，逢甲大學和中華大學的審查結果，外界並不信服，國民黨和候選人也是迴避。民眾黨新竹市長候選人高虹安不僅被檢舉論文抄襲，甚至在兼職的情況下赴美留學，迄今並未看到高虹安公開說明，柯文哲等也還一味辯護。民進黨原提名競選桃園市長的林智堅，則是在強大的壓力下被台大撤銷碩士學位，宣布退選。

第三、到底誰在選首都市長？台北市長選舉，陳時中、蔣萬安、黃珊珊等三強競爭，柯文哲的八年市政一塌糊塗，沒有看到候選人特別去檢討批判，反而是柯文哲出來罵候選人。蔣萬安和黃珊珊為了搶票，不約而同一起和柯文哲聯合起來監督防疫中心前指揮官陳時中。拜託，這是在選首都市長，不是在選舉防疫中心指揮官，這也是這次台北市長選舉最荒唐的景象。

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