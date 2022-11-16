社論》內熱外冷的一場選舉

九合一選舉，新竹市長一役，意外成為焦點。台北市，黃珊珊，親民黨籍、未入民眾黨，而以無黨籍身分參選，比較像是三人三腳督。至於新竹市，民進黨、國民黨、民眾黨正式擺開陣勢，又是柯文哲故鄉，三黨三腳督，火藥味濃厚。高虹安接連被爆爭議性議題，戰鬥藍則放出「棄竹保北」風聲，令北、竹兩個戰場連結起來。

正當高虹安被連環爆之際，郭台銘在臉書簡單發文。該舉，與其說是表達力挺高虹安，不如說是為自己埋下伏筆。畢竟，這次選舉結束，二○二四就不遠了。兩年前，郭台銘展現爭取大位企圖心，最後關鍵又急流勇退，大家應該記憶猶新。疫苗之亂，他也積極經營自己的公益角色，予人未來的想像空間。倒是，兩年前亟盼與郭台銘搭檔的柯文哲，當時成立了民眾黨，搭檔不成留下一大包袱。此前，柯文哲我行我素，有功獨攬、有過下推；此後，民眾黨的各種凸槌，柯文哲必須概括承受。即將任滿走人，這次選舉的民眾黨成績，猶如他的資格賽，於是經常扮演場外的參選人，為兩年後的自己牛棚熱身。

請繼續往下閱讀...

就黃珊珊、高虹安而言，柯文哲對兩人的支持，似乎有所輕重。新竹市，其實就總統大選而言，並不是關鍵選區，創造議題、發言份量更不如首都。然而，目前看來，黃、高雙雙上榜固是上策，設若不得不二擇一，柯文哲似乎寧選後者。果真如此，主要考量可能是高虹安背後的郭台銘，以及科技業界的奧援。至於黃珊珊，政治光譜落在綠營可以合作的區間，萬一她當選後走自己的路，豈不像柯本人那樣綠營支持當選後反目相向，飼老鼠咬布袋？柯文哲應該心裡有數，自己的政治行情已過巔峰，如果她不願充當工具人，民眾黨便不能寄生市府，不啻白忙一場。

柯文哲，由墨綠變臉為白色、藍色、兩岸一家親，板塊不是變大而是變小。致命的要害仍在於，八年政績大多在六都吊車尾，從剛上任的嗡嗡嗡到五大弊案虎頭蛇尾，難以烘托他所謂的進步價值，反而是密集失言令人傻眼，凶終隙末的眾多政務官也凸顯他很歹鬥陣。面對中國武統威脅，柯文哲執意舉行雙城論壇，提供對岸入台統戰麥克風。他的名言，「我接觸中國官員，感覺素質上比台灣好」，透過二十大的官場現形，令人倍感刺耳。搭檔需要默契，郭台銘的語錄，「民主不能當飯吃」，共同表現出他們兩位的威權特質。一如十八歲公民權公投案，台灣的民主必須向下扎根，尊重人民作主。回顧馬英九，不是強人卻好充強人，八年執政失敗收場。接下來，小英的內柔外剛─對內柔性執政、對外堅韌抗中，更可以看出台灣選民遠離強人的趨勢。

這次選舉被視為兩年後的前哨戰，實際上，前一次選舉對下一次投票的影響，從台灣的政治經驗來看不是必然的，二○一八與二○二○一翻兩瞪眼即為一例。但，這次地方選舉對下次中央大選，還是有一個值得注意的觀察點：各股勢力競逐大位的可能人選，大體上會從這次地方選舉的過程浮現。執政的民進黨，備位的賴清德出馬名正言順，除非黨內有勢力節外生枝。國民黨目前缺乏共主，韓流旋風不易再起，二○一六參選總統慘敗的朱立倫，二○一八扶搖直上的侯友宜，以及扮演意識形態糾察隊的戰鬥藍，經過這次選舉能否整合出共同的戰略？民眾黨，柯文哲「不選才是新聞」，但政治路數與主流漸行漸遠，必須仰賴他力加持。這就要談到政治圈外人，現有名單除了郭台銘，另有曹興誠高舉「抗中保台」旗幟。偏偏立場較近的「虎與狐」，郭台銘嚮往狐狸的靈活、力震山河的虎威，不是柯文哲的大玩偶。更何況，侯友宜若未獲「黨意」青睞，也可能為各種合縱連橫提供另一選項。而兩年前退出總統大選後，立委押寶親民黨、民眾黨，郭台銘的政治盤算有欠精準。

此時此刻，中國對台灣的脅迫性、侵略性，吸引了各國領袖與國際媒體的注意力，一如近日在印尼峇里島舉行的多場高峰會所揭示。十天後的地方選舉，反而顯得內熱外冷，台灣內部充滿選舉熱情，但國際社會沒有同等的關切。想要解讀來自台灣訊息的國際社會，恐怕更期待兩年後的總統、立委選舉。而美國期中選舉，民主黨已經控制參議院，共和黨極可能控制眾議院，可望擔任眾議院長的麥卡錫早已宣佈願意步裴洛西之後訪台。於是，兩年後的我國大選，外部環境正在形成。有志大位者，必須與時俱進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法