社論》選舉不能沒有是非

九合一選舉進入最後的肉搏階段，候選人之間短兵相接，攻防過程許多資訊揭露，也讓選民看到少為人知的面向。以新竹市長選舉為例，民眾黨新竹市長候選人高虹安被「吹哨者」檢舉涉嫌詐領助理費，要助理上繳加班費作為「公積金」，曝光的收支包含高洗頭、治裝、買卸妝棉等。這與高虹安從政以來塑造的清新形象，有極大的落差。高否認涉貪，並反指其他立委亦有類似作法。但這些辯解是否成立，司法機關應進一步調查並釐清。

根據媒體消息，「吹哨者」向國民黨新竹市長候選人林耕仁提供高虹安辦公室帳戶明細、發票單據等，總共十五頁帳目，收支款項多達四四五筆的「公積金」，款項日期最早從二○二○年高虹安就任立委後的二月十五日，記錄到同年十二月卅一日。六名助理中，最多者上繳超過卅萬元，最少也有兩萬元，反觀高個人只掏出三七七元。總計金額逾八十七萬元。高辦透過聲明解釋，辦公室「公積金」來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助公用，絕非她個人「小金庫」。但這說法遭外界批評有違常理，畢竟國會助理薪資有限，若還要「上繳」，甚至達數十萬元，豈不變相減薪剝削。

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何況，對於立法委員辦公室的運作，立院原就編有經費，包括行動電話費、文具郵票費、服務處租金補助費、辦公事務費、油料費、交通費等，高虹安當上立委，就要助理回捐，立院資深助理認為「太過大膽」。而且光看這第一年的支出明細，「公積金」多為高虹安個人用途。高甚至捨公務車不用，搭乘計程車往返鴻海集團創辦人郭台銘住所的車資，也從公積金支出。法院過去的判決見解已釋明，助理費及加班費都是公帑，民代不能重新分配，若挪用與職務相關者，涉「使公務員登載不實罪」；若用以支付治裝、洗髮等顯與立委職務無關者，則涉及貪污治罪條例「職務詐取財物罪」。此外，「吹哨者」檢舉函提到高虹安的李姓男友每月從郭台銘創辦的永齡基金會獲五十萬元，這一年六百萬元疑似非正常薪資，「可能充作高虹安政治獻金」。若這也證明是用來資助高，另還違反「政治獻金法」。

相關疑點，未隨著高虹安陣營的數度澄清，化解外界疑慮，反而產生更多的問號。對高個人，或如其臉書所稱，為何其他立委可以，她卻「不能」，而深感委屈不平。姑且不論這是否為轉移焦點之舉，但這般自陳，豈非更加佐證「吹哨者」的指控，均屬事實。倘若高對於立委辦公室的治理手法，尚且如此，有朝一日選上新竹市長，對於逾千名市府人員、四十多萬市民，以及掌控二百五十多億元市府預算，又能有何種期待？國民黨新竹市長候選人林耕仁基於選舉競爭而指控，外界得一窺高虹安對助理費的使用爭議。正當社會盼望能深究此案並公開更多資訊，傳出在國民黨中央介入後，林轉而收手，這讓外界懷疑藍白兩黨是否為了共同利益而有所妥協。先前鬧得沸沸揚揚的「新竹換台北」，雖同遭兩黨中央否認。但高虹安深陷詐領助理費之際，國民黨沒有趁勢追擊，以翻轉竹市選情，而是由國民黨台北市長候選人蔣萬安在這時間點辭去立委進行造勢。這背後的藍白曖昧，不免令人諸多想像。

「選舉不能沒有是非」，更不該被政黨之私利所凌駕。新竹市規模雖不比其他的六都或縣市，但因市長選舉的「三腳督」激烈競爭，相關陣營對於爭議事件的處理，已經超越候選人個人層次，而是拉高檢視民進黨、國民黨與民眾黨這三個黨，在維護廉潔問政的堅持態度。國民黨主席朱立倫雖稱全黨支持林耕仁，但對高虹安「輕輕放下」，少有批評。民眾黨主席柯文哲更是大動作召開記者會護高，罵造謠抹黑，要求還給新竹市民乾淨的政治環境。諷刺的是，柯要的乾淨政治，不就應該從釐清詐領助理費的案件開始？前新竹市長林智堅因論文事件，民進黨中央陣前換將，林不選桃園市長，並衝擊在竹市的輔選能量，但民進黨還是畫出那一道底線。反觀藍白均只想避免在高虹安事件的衝突持續，把民眾要求的真相與處置，晾在一旁。新竹市民能否接受，與其有選情連動效應的台北、桃園等縣市，乃至一般民眾、甚至原本對高虹安有所期待的年輕族群，是否會買單，都不無疑問。藍白縱想降溫，但這外溢效應，已正擴大中。

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