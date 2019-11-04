社論》舊腦袋解決不了新問題

這次總統大選最弔詭的地方，就是多數民調結果，都是小英大幅領先韓國瑜，而且，多數選民也最怕韓國瑜當選總統、最討厭韓國瑜，照理說，小英的勝選應無懸念。然而，去年高雄市長選舉出現韓國瑜反敗為勝，創造一人救全黨的政治奇蹟，因此即使時空背景不同，韓的空口說白話習性也備受爭議，卻似乎仍有一股勢力隱身幕後，全力在媒體、網路戰場上操作韓國瑜將會逆轉的詭異氛圍。

韓國瑜何許人也？為何能在去年創造政壇傳奇，卻在不到一年的時間支持度大幅下跌，成為整個社會最大的疑慮，可能拖累藍營立委選情，甚至競逐大位不成，反陷入被罷免的危機，造成國民黨三輸局面？此種戲劇性轉折的癥結在於，韓以淺顯聳動的口號捲起千堆雪，一舉扳倒綠營在高雄二十年的鐵桶江山，更衝毀民進黨地方版圖，今年更可能撼動中央政權。遺憾的是，其打動人心的種種政見，不是跳票，就是執行率太低，不然便是公開否認，加上就任四個月，就萌生落跑市長、競逐總統大位之心，乃使去年讓「高雄發大財」、「絕不會溜之大吉，酸」的政見、承諾，成為一場騙局。更令高雄市民情何以堪的，是韓國瑜的施政被媒體評比為全國最後一名，卻不思改進，竟然乾脆連續請假三個月，置市民福祉於不顧。然而，其間可以為了見美國在台協會主席莫健而銷假半天，如今卻寧可去「謁陵」，也不屑銷假一天回去面對議會的質詢。這種心中只有個人的選舉、權位考量，卻罔顧八十九萬票付託的政治人物，被討厭度高居全國之冠，不是沒有緣故的。

尤有甚者，韓國瑜最可議之處，乃是其記憶、經驗與思維，仍停留在戒嚴時期，至於台灣的民主改革、本土化與經濟轉型，在他的腦海中可說是一片空白。例如台灣經濟，早已從傳產製造業為主，轉型為全球科技供應鏈不可或缺的重鎮。此外，台灣股市站穩萬點已經七百多天，最近加權指數更創下二十九年來新高；而剛公布的第三季GDP達二．九一％，是亞洲四小龍第一，台灣經濟顯然已由美中貿易戰的衝擊中堅強地站起來。尤其，未來產業的重心在於人工智慧、自動化、大數據、物聯網、生技、綠能等，也逐漸在台灣萌芽。這些產業的轉型與創新，韓國瑜近來的談話並無隻字片語的論述，反而常見他沾沾自喜地要推動家庭代工、農產品外銷等，悠遊於傳統產業的領域。至於，最近台灣經濟的形勢變化，包括因美中貿易戰而回台投資的資金已逾六千億元，以及美國政府呼籲其五百大企業強化對台投資等大事、好事，顯然不在其產業政策的雷達上。由此可知，他興致勃勃想要重現台灣錢淹腳目的年代，似乎只能依靠家庭代工與農產品外銷為主軸，卻不管如此的產業型態不僅發不了大財，更會加深對中國的依賴，最後在政治與主權上形成一種叫中國「爸爸」的附屬關係。

其實，韓國瑜的言行舉止與品味，也可透徹反映六、七十年代的生活方式、社會氛圍與族群關係，譬如隨口而出，一般人卻難以啟齒的鄉野俚語、演義小說或西方神話寓言等，往往用語粗鄙，難登大雅之堂，與資訊社會完全脫節。難怪他喜歡在公共場合演唱「夜襲」、「我現在要出征」之類，帶有濃厚反共意味的軍歌，只是唱這些歌曲的目的顯然不在「反攻大陸」，而是意圖挑起族群的仇恨與矛盾，藉民主選舉的形式向內部的敵人「夜襲」、「出征」。

總之，韓市長的腦袋裡與解決問題的方法，主要是一些舊時代回憶與思維的連結。去年，他靠著這套手法異軍突起，傾覆了民進黨的地方版圖，讓奄奄一息的國民黨起死回升。如今，他想要重施故技，用這種舊步數，並以芭樂票與網路流量做為選戰利器，以贏得大選，看起來似乎希望不大。不過，國人仍不能掉以輕心，因為吾人面對的真正大敵乃是對岸的中共，以及對特定族群、階級的仇恨式動員，網路聲量、假訊息的操作，一不小心，台灣便有翻船的危機。只有睜亮眼睛，看清特定網路、媒體的本質及背後操作的目的，才能選出一位適格的國家領導人，帶領台灣經濟脫中、政治防中、軍事抗中，走上最能確保台灣安全、人民福祉的道路。

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