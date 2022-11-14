自由廣場》醫護心聲 請給我們掌聲和鼓勵！

◎ 王宏育

防疫成功不成功，是一個科學和醫學的問題，可惜的是台灣往往從政治的觀點來解讀，讓第一線盡心盡力的醫護人員驚訝、失望、甚至寒心。

領先世界醫療的美國，新冠肺炎迄今已死亡一百○七萬人，美國人口數是台灣十五倍，換算下來台灣「應該」有七萬人。實際情況台灣目前確診人數約八百萬，加上黑數，可能有將近一半人口確診，但死亡人數還不到一萬四千人。相較於各國，台灣防疫成績絕對是前段班，甚至可謂楷模。

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台灣是島國，首先是成功封鎖邊境，決戰於千里之外，慢慢地等到疫苗、等到絕大多數的人都打了疫苗，也備妥抗病毒藥物。之後，因Omicron傳染力超強，R0值高，台灣才有大規模的疫情流行。幸好有中央疫情指揮中心統一事權，大小醫院、診所竭盡所能，各類醫事人員堅守崗位，死亡率相較各國少之又少。其中一個最關鍵的因素，就是醫院和診所分工。醫院照顧重症病人，診所負責「輕症居家照護」。因為在疫情的最高峰，醫院的負荷繃到極限，如果還有輕症的病人到醫院急診求助，極可能醫療崩壞，所幸四月八日台灣就籌劃輕症病人都到診所判陽、開藥、照護，也規定診所醫師、護理師每天必須電話或LINE視訊關懷，若病人呼吸不順馬上連絡各區衛生所給予血氧機監測，萬一情況惡化，會指導病人到合適的醫院檢查。絕大部分的新冠罹患者都非常感動，台灣的醫療能夠做到這個程度，每天有醫師打電話來關懷，噓寒問暖，當然病情就好了一大半。

比較國外的病人，剛開始疫情嚴重，醫療崩壞，到醫院求助無門，死亡率高，清零封鎖地區缺乏食物，更失去自由人權，對比之下，台灣實在是新冠肺炎疫情下的世界樂土。

醫療是非常專業的，可以批評，可以檢討，大家團結改進。但是似乎不應該因政治立場不同，出現「謀財害命」等情緒化的指責。站在基層診所和理事長的立場，我必須要說「輕症居家照護」是一個良好的制度和政策，讓台灣度過這次疫情高峰危機的關鍵。大家無怨無悔的辛苦付出，應該要給予掌聲和鼓勵。

（作者為開業醫師，高雄縣醫師公會理事長）

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