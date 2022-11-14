自由開講》中國大陸解封有望？

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隨著疫情持續蔓延，中國大陸如蘭州、廣州、鄭州等地，依舊採取封控手段試圖壓制疫情擴散，然而中國是目前唯一仍堅守清零政策的主要經濟體，長時間、無規律的封控已漸漸影響到其經濟表現，對此，習近平於10日召開政治局常委會，研議20項防疫優化措施，以「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」為名，具體內容除鬆綁部分措施外，也對一些弊端宣示整治。

中國疫情防控示意圖。（彭博）

此次優化措施，要求地方黨委和政府要嚴格執行「國家統一的防控政策」，從現行封控規定到醫藥保障、企業學校防控、外地滯留人員反地等等，均有大幅度變動，並且要求各級政府企業機關不得「加碼」管制措施，但已持續多時的清零政策在優化措施執行後，明顯將無法貫徹，以封控為例，現行做法是「一人染疫、動輒上百千人隔離」，如此極端做法，雖然毫無人性可言，但不可諱言的是，遇到如此嚴重的傳染疾病，直接隔離是最有效的方式，以人類歷史上各重大流行病為例，隔離病患都是首要手段，然而在現今社會條件下，長時間的封控隔離顯然並不實際。

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平心而論，習的清零政策從邏輯上來說並沒有太大的失誤，問題出在沒有跟著疫情與經濟發展做適當調整，且中國大陸各級官員太過謹小慎微，基本上都是不會思考政策哪裡有缺漏之處，也不會根據實況做相應調整，才會導致封控亂象叢生，再加上各地配套措施及封控物資完全跟不到位，這樣的封鎖管理不亂才奇怪，所以習主動召開會議優化現行防疫措施的目的，除要弭平國內防控亂象，還要兌現20大報告所稱「堅持高水平對外開放」的承諾。故習近平或各地政府仍未捨棄清零思維，必然無法兼顧防疫與經濟發展，而所謂的優化防疫政策也將是竹籃打水一場空。

（國防事務研究者）

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