自由開講》新冠肺炎違約責任 預先評估為上策

◎黃帥升

COVID-19（下稱新冠肺炎）疫情全球蔓延，各國政府為求有效控制疫情持續擴大，紛紛採行停工、封城、限制人民出入境等管制政策，影響全球商務以及經濟活動甚鉅。該等政府政策，或將直接或間接導致企業無法依原來預估期程進行相關計畫，致不能或無法如期履行與客戶間之合約，屆時，企業是否須依約負擔相關責任，非無疑問。

新冠肺炎疫情全球蔓延，各國政府為求有效控制疫情持續擴大，紛紛採行停工、封城、限制人民出入境等管制政策，影響全球商務以及經濟活動甚鉅。圖為澳洲當局試圖制止新冠肺炎病毒的傳播，已指派員警關閉部分邊境。（歐新社）

觀諸我國民法第225條、民法第230條規定，於不可歸責於債務人之情形，導致給付遲延或是給付不能，債務人得免除相關給付義務，或無需負擔遲延責任，惟債務人方事由是否屬於「不可歸責」，實務上多仰賴債務人方舉證，並無一定之標準，操作上欠缺明確性，企業如單以此二規定，主張因新冠肺炎相關情形，致無法或如期依約履行或提出相關給付內容，容有相當之風險。

另一方面，依民法第227條之2第1項規定，「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果」，依上開規定，如企業與客戶簽訂契約，之後發生任一方於簽約時無法預見之情事（例如：簽約後，政府因新冠肺炎而徵收相關物資，致企業欠缺該物質而無法依約生產交付契約標的），致企業無法繼續履約。屆時，企業或得依前述民法第227條之2第1項，請求法院介入調整契約內容，或減少增加給付金額，或改變原來合約之義務（例如：免除特定給付義務或遲延責任等），惟是否構成情事變更，端視對於合約影響事件是否為當事人所得預見，其中合約中不可抗力等相關條款，更是重要的判斷基礎。

觀諸我國法院於類似情形（例如：SARS），針對相關合約爭議，適用前揭民法第227條之2情事變更原則所作成之判決，法院曾針對因衛生署（現衛生福利部）徵用耳溫槍之合約爭議，認SARS爆發屬於情事發生，市場耳溫槍既已供不應求，如仍令該案當事人依原來買賣契約履行交付耳溫槍顯失公平，大幅調整該案交易對手請求賺取價差所失利益損害賠償之金額（臺灣高等法院93年度國貿上字第6號判決）。法院亦有認定旅遊因為SARS之故無法成行，屬於不可抗力，旅客可拒絕不給付訂金（台灣台北地方法院台北簡易庭92年度北簡字第16486號）判決。然亦有見解認為，如果契約履行地等並非疫區，疫情時間短暫，影響企業收入因素如非單純是傳染疾病，因為締約基礎並未動搖，不得主張情事變更原則（臺灣高等法院94年度上字第86號判決），可見傳染病將影響原本合約之履行，且依個案情形以及相關契約條文之不同，容有不同之處置。

近期國內外確診案例不斷增加，新冠肺炎對於企業界帶來之影響，已超乎原先吾等所想像，政府不斷加強對於疫情之管控措施，企業違約風險亦節節升高，為免屆時無法因應相關合約糾紛，建議企業應對於重大合約進行健檢，評估相關條款以及適用準據法是否能夠進行相關之主張。

（萬國法律事務所資深合夥律師）



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