自由開講》全球「防疫外交」戰略

林正二

以色列與紐西蘭政府、德國國會議員及日本、法國重要媒體與民眾等全球國家，都極力讚揚民主台灣的防疫表現是全球學習的典範，紐國總理還直呼台灣為國家。美國總統川普與不少國家則痛批中國隱瞞疫情，讓全世界付出重大代價。民主台灣的卓越表現，跟獨裁中國的禍害，形成強烈的對比。

政府駐美及全球各單位，要藉由此次中國引發的全球「公衛與經濟安全」事件，以台灣成功的防疫模式，積極擴展外交空間。在全球面臨以病毒為敵人的「第三次世界大戰」，攸關全世界人民維護生命與經濟命脈之際，正是台灣大顯身手，突破國際外交困境的大好時機。

美國只用防堵與禁令方式，防疫措施沒有像台灣那麼細密周延，且民眾無充分的防疫知識與警覺心，很難有效遏阻疫情擴散。圖為美國紐約布魯克林醫療中心。（法新社）

以美國為例，美台政府雖已談成要合作防疫，但只限於口罩與防護衣原料的交換，以及疫苗研發等方面的合作，政府並未針對一些影響美國防疫成效的不足措施，提供美國地方政府與民眾參考運用台灣防疫方式，對美國民衆幫助不大，人民感受不深。

雖然美國已展現驚人國力，一天之內就蓋好很多野戰醫院，並在全國各地藥局、超市與大賣場的停車場設立武漢肺炎檢測站，但美國只用防堵與禁令方式，防疫措施沒有像台灣那麼細密周延，且民眾無充分的防疫知識與警覺心，很難有效遏阻疫情擴散。這是為何疫情重災區情的紐約州最近一日內竟激增四千八百多例確診的原因，州長葛莫還根據CDC的資料，預測全美最壞狀況下將有兩億多人感染，這顯示他有心無力。而且美國麻州等中小學停止上課以及公司停止營運至4月7日，對廣大學生受教權及經濟發展傷害很大。如果美國像台灣的政府與人民防疫措施如此嚴密，就不用停課，公司也無須停止營運，4月7日後又要怎麼辦？

是以，美國下列防疫措施破口必須補強：

1.美國因未超前防疫，紐約州加州與華盛頓州等重災區已無法針對確診者追溯感染來源，並追查確診前所有接觸對象，予以檢測隔離，已有社區感染現象。但其他疫情輕微的州政府與市政府，應採取台灣的追蹤防疫方法，才能遏阻疫情擴散。

2.美政府沒有儲備管制及跟民間合作產製口罩，口罩早已被旅居美國的大陸人蒐購一空，寄回中國。

3.沒有宣傳武漢肺炎傳染率遠高於禽流感與SARS，在人多的密閉空間、醫院與慢性病患等須戴口罩，像紐約市等大都會的地鐵、夜店、超市以及最近大量從歐洲返美、擠塞於機場的大部分民眾均未戴口罩，已成疫情擴散破口。

4.機場檢測防疫做得不夠徹底，居家隔離與檢疫亦未有追蹤監測與罰款措施。

5.未教導民眾以酒精消毒、戴手套等方式，避免公寓大廈與公共場合等電梯、大門與公共信箱病毒感染。

6.地方政府沒有專家組成的疫情指揮中心每天詳細報告疫情發展及新的防疫措施。

美國政府在疫情初期沒有儲備管制及跟民間合作產製口罩，市面上的口罩早已被旅居美國的中國人蒐購一空。（歐新社）

我駐美各單位應針對上述美防疫缺失，從地方政府及民間著手，協助美國民眾防疫，以建立良好的公共形象，凝聚強大的民間支持力量。

一、行政步驟

（1）駐美代表處應立即透過各駐處蒐集全美各地的疫情與防疫缺失，彙整呈報外交部。

（2）外交部應馬上針對這些資料，協同衛福部等部會，就美國防疫不足之處及美國人民的生活習性與文化，提供我國完整的防疫措施及相關影片等英文資料，責成駐美各單位依據各地疫情及防疫措施，全力進行「防疫公共外交」。

（3）請衛福部及防疫專家針對美國防疫缺口，以視訊或錄影光碟等方式，教導全美各單位駐外人員台灣詳細的防疫措施。

（4）由於美國是世界第一強國，有其自傲之處，建議外交部跟美國在協會台北辦事處會談，詳述我駐美單位要協助美國民眾與地方政府防疫的原因，以期美政府了解台灣並不是要干預他們的內政，而是真心協助美各地方政府補強防疫措施，並教導民眾防疫知識如戴口罩等，提高他們的警覺心，政府與民眾齊心齊力才能有效遏阻疫情擴散。這樣對美國聯邦政府及全美民眾都是有利的。

（5）請美國台北辦事處長致函國務院、美國在台協會及各州政府，清楚說明台灣協助美國防疫目的。

（6）外交部應提供台北辦事處長信函及全球讚揚台灣防疫成果的報導、影片等英文資料給全美各單位運用。

（7）由於外交部駐美人員不足，外交部會知其他相關部會後，應責成全美各單位匯集運用各部會派駐美國人員，齊心協力、分工合作，以「防疫外交」為當前最重要的外交工作。

二、推動「防疫外交」方案：

（1）代表處及全美各駐處以上述美國台北辦事處長信函、全球讚美台灣的報導及擬協助美地方政府與民眾防疫方案等資料，致函轄區內州政府、市政府及醫療機構、學校與民間社團等，透過廣泛周延的轄訪，跟地方政府與這些機構建立台美防疫合作平台；透過轄區媒體與醫療專刊等的專訪與報導，以及洽請全美各地專家學者撰文投稿，廣為宣傳台灣的防疫成果及模式。

（2）駐美代表與各駐處處長，應盡可能促成跟轄內市長、州長等一起接受電視台與電台訪問座談，談論台美合作防疫，宣傳台灣的防疫模式。

（3）全美各單位以台灣防疫模式，建立教導各地美國民眾如何加強防疫的網站，同時各單位應設立防疫電話諮詢專線及提供如何防疫的英文資料，給當地民眾參用。

其他全球各駐外單位也應針對駐在國防疫不足之處，以同樣模式，進行防疫公共外交，民眾將感受良深。蔡政府如能善用此良機，跟國際社會建立「防疫聯盟」，由於維護生命是人類最關切的議題，台灣將能經由全球各地人民感恩的支持力量，促使各國政府提升跟台灣的關係。



（退休駐美外交人員）

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