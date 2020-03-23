自由開講》疫情襲捲全球 台灣政府穩定展專業

秋林

武漢肺炎疫情當前，不僅人人自危，連毛小孩都受到波及。這一個月來，常有網路傳言指稱犬貓也會「傳染」病毒，弄得社會人心惶惶。

起源於二月底，當時香港傳出染病富商飼養的犬隻在口、鼻腔被驗出弱陽性反應的消息，以訛傳訛的消息漫天飛。行政院農委會防檢局即刻以科學檢驗、傳染病學的專業角度，向國人說明，並沒有犬貓會傳播病毒的證據。若要研判該寵物犬是體內已受到「感染」，還是外在因素「沾染」到病毒，就要進一步抽取樣本化驗。

事實證明，該犬隻經由七次採驗結果，僅前幾次在口腔、鼻腔驗出弱陽性，之後幾次再採檢的結果，整體（包括口鼻腔）均呈陰性。證實該犬是「沾染」到病毒；若受「感染」，犬隻體內病毒數必定是不減反增。防檢局明確的資訊、即時的反應，讓飼主吃下定心丸，也讓毛孩免於被遺棄的命運。

在香港傳出「寵物染疫」的不確定消息後，我國防檢局明確的資訊、即時的反應，讓飼主吃下定心丸，也讓許多毛孩免於被遺棄的命運。（資料照）

除了迅速反應遏止錯誤消息，另一項新措施，也讓筆者看到政府的穩定和專業。近期，各國的疫情近乎失控，旅居在外的國人急著想回國，但不僅機票一位難求，更有國人為了將毛孩帶回來而焦頭爛額。

對此，防檢局已頒布新措施，6月30日前帶寵物返台，可免除需20天前申請入境檢疫的規定。雖然每個人只能申請一次，但並未限制犬貓數量。若來自狂犬病疫區的寵物，則必須有至少前180天的血液檢查，沒有這項證明，想帶毛孩回來仍有困難，惹來部分飼主批評。筆者也是飼主，可以理解這種情緒，但認為指責太過於偏頗。

為何不能完全「敞開大門」？最主要的是，狂犬病為人畜共通的疾病，發病後死亡率高達百分之百。因此，面對從狂犬病疫區返台的犬隻，當然要有更嚴謹的規範，才能維護台灣的安全。

武漢肺炎的爆發是全球始料未及的災害，而在這樣的陰影下，政府要如何調整政策措施，讓民眾方便或適應，同時又得顧全整個國家的整體安全？如何拿捏平衡和最大公約數，考驗專業的機關單位如何步步為營，不能顧此失彼。

（上班族）

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