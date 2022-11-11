記者莊榮宏

民眾黨不分區立委高虹安辦公室的助理費和加班費，爭議四起，疑點重重，她的解釋又不清不楚，鬧得沸沸揚揚，這事您怎麼看？

朋友說︰盜亦有道。

您是說高虹安盜亦有道嗎？

我是用這四個字提醒世人，就算是強盜頭子，也必須盜亦有道，倘若盜而無道，不遵為盜之道，則嘍囉積久生怨，頭領必遭反噬，所謂官逼民反、盜逼眾叛，就是這個道理。

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難道當強盜頭子也有必須具備的條件？

春秋末年傳說的大盜跖（音同直），徒眾多達九千，莊子胠篋篇有記載，盜跖的徒眾們問了和你一樣的問題，盜跖回答說，當強盜頭子，要有能力預測屋內財物多寡，這叫作「聖」；進屋時要一馬當先，這叫作「勇」；逃走時要斷後，最後一個撤退，這叫作「義」；分配贓物要公正而平均，不可私心，這叫作「仁」；做案時量力而為，知道適可而止，這叫作「智」。不具備以上五種條件而能當上大盜，那是不可能的事。

沒想到當強盜頭子還有這麼多規矩，這和高虹安有何關係？

高虹安的助理費、加班費問題重重，一直被爆料，許多帳目細節，不是內部人員豈能如此深入？合理懷疑它們都是內部丟出來的。大家從資料上看到，高虹安以老闆之尊，竟與助理爭利，許多屬於她的個人名目，居然也要支用助理上繳的公積金，連洗個頭、她寫的書、買公仔都是如此。而助理上繳，多則卅萬，少則兩萬，她是老闆卻只出區區「三七七」元，叫底下怎不「生氣氣」？

言之有理。

高虹安的助理費、加班費問題重重，一直被爆料，許多帳目細節，不是內部人員豈能如此深入？合理懷疑它們都是內部丟出來的。（中央社）

朋友問：你若加班，會捐出加班費嗎？

我說，加班只有兩種原因，要嘛是工作做不完，要嘛想多賺點錢，無論哪一種，辛苦掙來的加班費怎麼可能捐出來？何況是捐給老闆，我猛搖頭。

朋友說，這是人性，高虹安辦公室卻完全違背人性，要嘛是助理們被逼著這樣做，那麼高虹安就是超惡劣的「慣老闆」，壓榨年輕助理的血汗錢，這是公然和天下年輕人為敵，民眾黨的賴香伶當過台北市政府勞動局長，以捍衛勞權為天職，對這件事卻沒有一句責備，讓人很失望。反過來，假設沒有加那些班，卻報了加班費，這就是貪污，那些錢是贓款，盜跖早就有提醒，分贓要平均，不均會出事的，高虹安動用公積金隨心所欲，宛如她的私房錢，這能不出事嗎？

小弟有如醍醐灌頂，茅塞頓開。

朋友說，大盜有五德：智仁義勇聖，它雖是莊子諷刺儒家聖賢之道的故事，但在今天，卻可用來對照高虹安，徹底洞悉其個人特質與領導道德，並預期這樣的人若當上新竹市長，新竹市勢必和今天一樣「熱鬧非凡」。

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