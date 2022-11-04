新聞線上》通通通黨庫？

高虹安聘用李姓男友當立法院公費助理，薪資被質疑「回捐」給民眾黨。（資料照）

記者莊榮宏

民眾黨不分區立委高虹安聘用李姓男友當她的公費助理，男友助理的薪資昨天被質疑「回捐」給民眾黨，被充作不分區立委高虹安募款給黨的「扣打」（配額），如此恐有違法爭議。

關於男友助理回捐爭議，柯文哲昨天自己招供「每個不分區立委都有扣打要捐，一聽就知道這個跟我們當時要求的一樣，沒什麼奇怪」，證實李姓助理捐薪是充抵高虹安的扣打，兩者產生因果關係。

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不提立委的薪水，高虹安個人存款就超過一千四百萬元，區區六十萬扣打，對她而言算什麼？她卻叫在外領高薪的男友來兼職當她的助理，再將助理薪水回捐民眾黨，這若事先有「期約」，或是有民眾黨授意，那問題可大了。

兼職若是為了多賺點錢，就不會把錢回捐，可見李姓男友兼職當高的助理，不是為了賺錢，而是另有原因，其中一種可能是，原本就設定要把錢「回捐民眾黨」，若真如此，檢調大有介入空間。依常理，若只當過路財神，有可能認真執行助理工作嗎？實際工作內容和薪水能匹配相當嗎？為了解釋為何和高虹安登記同一支手機門號，李男說因他負責廿四小時接聽高的手機，但在台灣，向來只有日理萬機的行政首長須如此，從來沒有民意代表這麼大牌，這說法大違常理。高虹安聘男友當助理的疑點重重，是不是循此途徑幫民眾黨「套利」？是不是「國庫」通「黨庫」，民眾黨不必說清楚嗎？

二○一五年，柯文哲市長規定獨立董事每月報酬十五萬元、車馬費三萬元，其中民眾黨員端木正就被派去富邦證券當獨董，二○二一年他參加台大EMBA面試，考試委員問他「年紀輕輕就當獨董，薪水應該很多罷？」端木正老實回答「其實薪水全都要回捐民眾黨」，此事引起譁然，當時就被質疑是把「金庫」通「黨庫」。今天在高虹安助理男友事件又重現「回捐」手法，讓人彷彿看見「寄生國會」，並聯想到高虹安飽受批評的「寄生資策會」，只能搖頭嘆息。

柯文哲昨天還說「高虹安是理工科，所以…所作所為一定合法」，為高辯護不是基於事實，而是基於她是「理工女」，從而推斷「一定合法」，這是哪門子邏輯？依柯之意，莫非不讀理工的就一定會違法嗎？其言論偏頗狹隘，連小學生都不如，甚至充滿「學門歧視」的低級偏見，這個「我管你去死」的市長真令人作嘔。

一個人會不會守法，和他讀什麼學科無關，卻和道德良心有關。若有道德良心，就算目不識丁，也會守法守分，若是道德淪喪、良心被狗喫了，學問再高也只是危害社會，而事實證明，智商越高的，危害蒼生越烈。

還有，揭發男友助理的人，是被高虹安看不起的國民黨新竹市長候選人林耕仁，民眾黨不必扯什麼綠色恐怖、國家機器，別笑死人了。

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