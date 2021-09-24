新聞線上》高虹安和綠畜

台灣民眾黨立委高虹安「綠畜」說，油腔滑調，像老油條；黨主席柯文哲則是仰天長笑，讚她衝高聲量。（資料照）

記者莊榮宏

「故人具雞黍，邀我至田家；綠畜村邊合，青山郭外斜。開軒面場圃，把酒話桑麻；待到重陽日，還來就菊花。」

朋友背誦孟浩然的「過故人莊」，一副陶醉狀，我微笑聆聽，卻覺得哪裡不對勁，請他再唸一遍，總算聽出貓膩。

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亂來，明明是「綠樹村邊合」才對。

難道我唸成別的？

您老兄很厲害，唸成「綠『畜』村邊合」。

天哪！朋友想了幾秒，一巴掌拍打額頭：這兩天看電視台，報導台灣民眾黨立委高虹安的「綠畜」說，心想自己八成就是綠畜了，不知不覺受影響，好好一首詩居然被我給唸錯，慚愧慚愧。

朋友知過能改，頻頻說抱歉。

但高虹安不是，她的「綠畜」轟炸範圍無限廣，羞辱對象如牛毛，卻無一字道歉，孔夫子說的「知過能改，善莫大焉」，與她絕緣。

她是國會議員，尊重不同政治立場是應有基本素養，卻用「畜」字貶低別人，用詞違背社會認知，惡口逾越比例原則，民主修養屬於幼稚等級，好辯習性卻不輸黨主席「如果這樣就能撕裂族群，請國防部徵召我深入敵國撕裂他們」，油腔滑調，像老油條；黨主席則是仰天長笑，讚她衝高聲量，上樑不正下樑歪，一對師徒驚世駭俗，讓民主蒙羞，使支持者難堪，令社會受驚嚇。

她霸凌別人在先，招來公幹，竟搖身扮被害人，再罵別人一次「塔綠班」；華盛頓砍斷櫻桃樹會自首，她做錯事是耍賴到底。

她從政資歷短淺，屬於政壇後浪，卻辱盡前浪，辱完前輩好多天，既沒抱歉，也沒反省，教大家如何指望這個年輕人？

她去賣Ｔ恤業者的節目，對主持人的要求照單全收，毫無警覺，全無判斷，業者達到目的，她卻踩爆地雷，形象敗毀，這種道行就想選新竹市長？市政複雜萬端，地方處處埋雷，她能犯錯幾次？

參選市長是她的權利，但此事必將糾纏她，在選舉過程發酵，她若不能向社會大眾道歉，早早設下停損點，奉勸不如別選，因為「綠畜候選人」對新竹市民可是莫大的侮辱。

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