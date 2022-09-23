新聞線上》柯文哲心疼高虹安

台北市長柯文哲與民眾黨新竹市長參選人高虹安。（資料照）

記者莊榮宏

拜登最近第四度強調，中國若發動侵略，他一定派美軍保衛台灣；聊到這裡，我提起柯文哲昨天說的「惡霸流氓強姦女生」，話沒說完，就被朋友打斷。

哇！難得柯匹深明大義，居然也知道中國像惡霸流氓，台灣是被它侵害的女性，這證明他的良知還在，我要為過去罵他表示歉意。

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見我白眼都快翻上天花板了，朋友察覺不對勁︰不是這樣嗎？

當然不是！高虹安為了論文抄襲，說不清楚、講不明白，甚至提油救火，把自己搞成火藥庫，前天扛不住壓力，竟然不顧主持人，自己跑出錄音室外面哭，影響節目錄製，暴露出她的抗壓力不佳，倒是惹得柯匹憐愛有加，一怒而演出霸王救姬，痛罵全世界都在欺負他的高虹安，還比喻成是「惡霸流氓強姦女生」。

這個比喻太離譜！中國在體育、外交、經濟及軍事各方面蠻橫霸凌台灣，讓台灣人受盡屈辱，這種事關國家人民的大是大非，柯匹從來沒說過一句重話，如今只是民眾黨自家人被質疑，他卻用詞如此之重，他是瘋了嗎？朋友憤憤不平。

他是裝瘋，實際上是「圍魏救趙」，他當然自知措辭不當，但這樣操作才能把砲火引向他自己，好幫高虹安轉移火力。柯匹這句話「比喻不恰當，邏輯更錯亂」，自從國民黨掀開「論文的潘朵拉盒子」後，各政黨參選人都必須同樣接受檢驗，怎能因為高虹安就說她是女生被強姦？沒有這種邏輯！

朋友說「怕熱就不要進廚房」，高虹安不能進了廚房又嫌爐子熱。

我說，其實高虹安本來沒有想出來選，她歷練不夠，沒當過一天議員，立委職務則是不分區名額分配得來，行政經驗值是零，容易自覺委屈，又很容易哭，讓她挑新竹市政的重擔是「揠苗助長」，根本是在害她。

你說她青春無敵嗎？她扮嫦娥和兔子耍寶，形象跌破眼鏡；你說她天真無邪嗎？她任由成衣商誘導她唱「塔綠班」，製造仇恨、撕裂對立而渾然無知；你說她是學霸嗎？如今看來不像是那麼一回事。她出面處理危機，卻老是被危機給處理，每說一次話都惹出新麻煩，向甲方道歉就得罪乙方，覆轍一再重蹈，眼看她「母卡袂收山」（搞到無法收拾），柯匹只好出來收拾爛攤子。

朋友問：柯匹出馬，能否解圍？

柯匹昨天比喻高虹安的處境是「女生為了抵抗而咬流氓一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」說得頭頭是道，然而每當台灣抵抗中國的霸凌時，柯匹卻不曾為台灣叫屈，反而拚命潑冷水；高虹安掉兩滴淚，他就心疼，台灣是生養他的母親，他從來不心疼；他不說話沒事，越說越讓人堵爛，他自己身陷重圍，是要幫高虹安解什麼圍？

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