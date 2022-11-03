社論》失敗者的失敗主義

七十年前，蔣氏政權敗逃台灣「反攻大陸」，現在兩蔣傳人與兩蔣敵人「共促統一」，每天大內宣失敗者的失敗主義。本土陣營的少數失意政客，也斯德哥爾摩症候群發作，跟那些人同一個旋律。而台灣儘管經過民主化洗禮，有人面對中國夾雜著恐懼或投機，感染了外來政權得過且過的心態，對台灣處於國際「前段班」妄自菲薄。如果有所謂的危機，這應該就是危機的根源所在。

長期以來，二戰遺留的台灣議題，國際上到處可見「中國的主張」。隨著習近平追求強國夢，台灣議題又受到國際矚目，美國、日本、歐盟紛紛提出不一樣的立場。他們的政策微調，程度未必一樣，但同樣都在挑戰「中國的主張」。作為中國的頭號對手，美國似乎走得最遠，「我們的一中政策」、「不支持台灣獨立」、「台灣是獨立的，它自己做決定」、「他們得做決定，他們，台灣，不是我們」。這意味著，既然習近平企圖武力片面改變現狀，國際除了協助台灣自我防衛，也期待我們說清楚講明白什麼是「台灣的主張」！

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中國協力者很敏銳，立刻就察覺國際開始挑戰中國，希望聽到台灣的聲音，於是他們高聲吶喊偽裝版台灣的主張，想在國際輿論上混淆視聽，令人誤以為台灣很多人接受中國的立場。他們的宣傳品，是虛擬的九二共識，即使北京一再否定「各表」，但那些人對「同屬一中」死抱不放。反觀，「捍衛台灣主權」的「維持現狀派」，雖然致力抗中保台、拒絕一國兩制，卻未積極提出台灣的國家願景，向世界展示自己的行動方案。這就形成一種景觀，近年美國的政策調整，似乎跑在台灣前面。

「兩岸互不隸屬在搞分離主義」、「全球市場半導體去台化」、「台海攤牌的時間近了」、「首戰即終戰，美軍根本就不可能來」、「二十大之後，中國會改變，美中會和緩」、「兩岸交流比斷流好」、「透過溝通與對話，共同追求兩岸的和平發展」，各種以中國為中心的語錄，充斥在台灣言論市場。那些論調的最大作用，其實在於框限台灣人民的思考空間，也就是，讓台灣人民失去主體思考的自信，只能由大國來決定未來命運，再加上「疑美論」的認知戰操作，專制中國彷彿台灣的唯一選擇。最後，「拒絕戰爭，台灣不做第二個烏克蘭」，「把人民帶向戰爭邊緣是不負責任的」，連這些倒果為因的愚民論調都出現了。

從二○一四以來，台灣經歷一段密集考驗。先是內部民主、國家認同，馬英九執政八年，幾乎在太陽花學運便畫下句點。二○一四、二○一六，民主台灣勝利前進，二○二○再克服二○一八挑戰。繼而外部環境、地緣政治巨大變化，二○一八美中夥伴關係從貿易戰開始結構轉變，二○二○新冠疫情擴散全球而台灣超前部署安度難關，因而確保半導體供應鏈受到國際矚目，北京趁疫完成香港二度回歸聲中對台灣武力展示常態化，遂成國際關切焦點。伴隨著習近平「終結改革開放」的「返毛現象」，中俄結盟立即引發烏俄戰爭，台灣與中國更顯得各成一國，且在國際上正負能量高下立判。民主台灣不能「融入」專制中國，台灣是民主集團的重要資產，台灣的活力對世界可有更大貢獻，凡此，堪稱國際重新定義台灣的一場不寧靜的革命。事實上，台灣不是無力的牌或棋子，而是具有行動力的參與者。至於近年發現、走向台灣的東歐國家，擺脫俄羅斯帝國陰影、追求主體國家的自我完成，則是吾人遙遠卻貼近的啟示。

早在習近平的「新時代」之前，李登輝便提出「新時代台灣人」論述。反諷的是，中國不論內外正在走回「舊時代」，台灣則是迎來「新時代」。在長期被宰制的歷史中，台灣人民已經越來越接近主體決定的時刻。而且，台灣自己決定國家願景、抗中保台，有助於維護以規則為基礎的國際秩序，遏阻中國的武統論、霸權夢在全球建構專制治理模式。在防疫、供應鏈，台灣已經自我證明Taiwan can help，接下來的「民主與專制政體之較量」，台灣的新興民主國家活力，也將在若干國家內部民主脆弱化之際，扮演碉堡角色─這個碉堡若不存在，所謂的東升西降，等於征服了第一道防線。如何善盡民主成員的責任，讓台灣在機會與挑戰中確立國際身分，是我們在「主體時代」的核心課程。

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