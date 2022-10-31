社論》台灣終究要「跟中國說再見」

中共二十大落幕，「習始皇」的紅色帝國誕生；一小撮習近平的近侍掌握了國家機器，意圖以「中華民族偉大復興」及「共同富裕」之名，帶領中國回到「打砸搶」，與天、地、人鬥，其樂無窮的毛澤東時代。世界工廠、全球第二大經濟體不再走向市場，而是回到「再分配優先於成長」、「國進民退」、「內循環優先於全球市場」的計畫經濟框架裡，令世人震撼。而在習帝國外擴與經濟下滑的趨勢中，台灣位於中國與西方國家對抗的前沿，勢必面臨更多嚴苛考驗，尤其地緣政治風險與經濟衝擊，如何因應是台灣不可逃避的最重要課題。

習近平帝國不但具有強烈意識形態偏執，更充滿侵略性，以中國擁有的軍力，將會帶來嚴重的地緣政治危機。對於那些曾經在歷史上屬於「大中華圈」，而現實上已經獨立的國家，或者部分主權爭議的地區，恐怕都將籠罩在「中華民族偉大復興」的惡夢之中。民族主義可以轉移內部的政治危機與社會不滿，經常成為獨裁者操控的民粹武器，以鞏固個人權位；至於戰爭帶來的浩劫，從來不是統治者的考量重點。除此之外，習近平打破鄧小平立下的「領導人任期制」與「集體領導」，並企圖清除西方資本主義與自由主義毒素，回到計畫經濟與黨國資本的「理想世界」。尤有甚者，習的核心圈完全排除具有財經專業能力的官僚，要求政治效忠的「紅」重於才幹的「專」；例如此次「入常」的李強執行上海封城，蔡奇則在北京清除低端人口，皆為爭議性人物，卻為習近平欣賞拔擢，直衝核心。這樣的習核心圈組成，印證習近平並不重視財經幹才，因此多數研調單位評估中國快速成長的時代不再，以後低成長會成為常態；加上「共同富裕」、「第三次分配」符令祭出，阿里巴巴、騰訊等民企大咖立馬被捐輸五百億、一千億人民幣，從「改革開放」中致富的富商們似乎充滿罪惡感，不是成為待宰的羔羊，就是變賣資產，移居海外。一時之間，最具創造力與生產力的民企只能苦撐待變，或者等著國企的接收，中國市場充滿了政治風險，不再是吸引外資與龐大市場商機所在。因此習帝國走上歷史舞台後第一個股市交易日，追蹤在美掛牌數十家中概股走勢的「那斯達克中國金龍指數」，收盤暴跌十四．四三％，創下二○○四年以來最大單日跌幅。香港恆生指數收盤重挫逾千點，跌幅高達六．三六％，寫下○八年金融海嘯以來最大單日跌幅。而遭到外溢效應影響的台股，也跌跌不休，由高點下跌約六千點，猶未能止跌反彈。這些都反映投資人對「紅勝於專」、窮兵黷武的習帝國的強烈疑慮。

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坦白說，習帝國的經濟崩潰已成定局，但是對中國有高度經貿依存度，以及以中國為最大海外生產基地的台灣，幾乎不可能不受到連累衝擊。例如我九月出口衰退，對歐、美、日只有小幅衰退，但對約佔我出口四十％的中國與香港，出口跌幅卻高達十三．三％，表現最為疲弱。另外在金融市場方面，台灣經濟基本面仍然表現良好，但台幣卻一再貶值，台股也一路跌跌不休，儘管美股四大指數皆有明顯反彈，而跌逾三成的台股卻仍反彈無力，顯見台股重挫，不僅是受到全球消費需求疲弱影響，更重要的是，受到與中國高度經濟連結，以及習近平日益明顯的武力併吞威脅所致。而解開此一鎖鏈的解方，乃是加強與歐、美、日的科技產業連結與投資，才能降低中國的不利影響，真正走出自己的路。其實，台灣的「經濟去中化」，已有顯著成果。今年上半年台灣對新南向投資金額二十．六五億美元，首度超越對中國投資金額的十七．九六億美元。二○二一年前十一月，台灣對東協國家的投資，占對全球投資比重超過三十七％，明顯超過對中國投資的三十四．六％。中華徵信所統計，今年第一季整體上市公司認列新南向轉投資收益高達一六二一．八○億元，超越中國轉投資收益的一○二六．四五億元。而今年至今對中國出口已不及四成，明顯降低很多。同樣的，對歐、美、日的投資與貿易皆有具體成果。

「遠離中國」已成為西方國家的共識，這不僅是出於價值觀與制度的選擇，亦是保障利益的務實舉措。台灣在地理上接近中國，這是地緣政治上的不幸與風險，無可奈何的宿命。地理、文化、語言的相近，也促成經濟自然連結，在在種下了今日台灣與中國必須斬斷的孽緣。「遠離中國」是台灣浴火重生的必要蛻變，「經濟去中化」確實很難，但是為了避免災厄，以及保障子子孫孫的幸福，台灣終究是要「向中國說再見」的。

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