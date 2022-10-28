社論》年底選舉不只是地方選舉

今年底九合一地方公職人員選舉，距離十一月廿六日投票日不到一個月。這次雖屬地方層級選舉，但蔡英文第二任總統的任期已過半，因而也被視為民進黨執政表現的期中選舉。加上候選人之間的攻防焦點，部分甚至超越縣市治理議題，這反映出選民所關切的，並未侷限於地方層次，更放眼台灣未來的走向。尤其，中共對台日益壓迫，台海情勢正牽動著選情。年底選舉的結果，也是在向國際社會傳達訊息，說明台灣民意對內外情勢變化的最新態度。

對比過去兩次的九合一選舉，更能看清楚類似的軌跡。二○一四年的選舉，執政的國民黨在地方選舉大挫敗，全台廿二縣市，國民黨從十五席掉至六席；在野的民進黨從六席躍升至十三席。當時，國共關係如膠似漆，已簽署了包括ECFA等兩岸協議，包括「紐約時報」、「華爾街日報」等外媒均解讀，馬英九政府選舉失利，顯示台灣選民對兩岸關係有不同看法。英國廣播公司（BBC）也說，部分選民擔心台灣在經濟上將過於依賴中國，而不論雙方簽署的協議對台灣是否有利。外媒觀察有其憑據，該年三月發生太陽花學運，正是為反對兩岸黑箱簽署的服貿協議。多數選民否決馬政府的親中路線，是國際普遍的意見。

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台灣與中國保持距離成為民意主流，二○一六年蔡英文總統上台，民進黨二次執政。不過，二○一八年的九合一選舉，輪由蔡政府受重挫，全台廿二縣市，民進黨減少七席，國民黨增加九席。從國際角度，當時的「紐約時報」評論標題是「台灣是否會成為第一面被中國推倒的骨牌」。文中指未來中國對於台灣的滲透可能會再擴大，民主國家應對此現象保持警惕與觀察。美國有線電視新聞網（CNN）一篇網路版評論文章並直截了當指說︰「北京贏了，華府遭遇挫敗」。台灣的地方選舉結果，外媒是作為觀測美中角力、兩岸情勢變化的風向指標。

今年的九合一大選，更是明顯受到「中國威脅因素」的牽動。中共除了升高對台灣的軍事壓迫，八月初環台軍演，跨越台海中線已成常態。習近平在中共二十大確立大權獨攬，「決不承諾放棄使用武力」、「祖國完全統一一定要實現」等悍然用語，說明台海情勢已徹底質變。這並非台灣有任何挑釁之舉，而因習帝的中國夢，對外擴張的首當其衝就在台灣。如果我們無視外在環境變化，把年底選舉僅看做地方選舉，顯然未能從前兩次的九合一大選汲取經驗。對北京而言，台灣基層選舉，也在練兵，是操作各種介選手段的檢證。對國際社會，則是台灣經歷了中共高強度的軍事壓力，對於「抗中保台」意志展現的最新檢驗。

十一月廿六日除了是九合一公職選舉，還要決定十八歲公民權的修憲複決案能否過關。雖然，這早已是世界潮流，但因我們的投票年齡明載於憲法，唯修憲一途方能改變，這並需要九六五萬高門檻的同意票。縱然當初立法院提出這項修憲複決案，是獲得朝野共識。不過，推動修憲，是主權國家的行為，面對北京的說三道四，謾罵「修憲謀獨」，國內朝野政黨對此確實冷熱有別。最新民調亦顯示，民進黨支持者有高達七十八．七％支持十八歲公民權修憲複決，國民黨支持者卅七．八％支持、民眾黨僅卅一．九％。反映出不同政黨的動員差異。這次投票結果不僅攸關能否向下扎根民主，也是檢驗各政黨面對中國的壓力，在憲改的態度與動作，有無說一套做一套。

九合一公職選舉候選人眾多，今年即有近二萬人登記參選，角逐一萬一千個名額。其中涵蓋縣市議員、村里長等地方公職，均是中共統戰的接觸重點。過去並多次出現各種以交流為名，實為利誘甚至供以金援賄選的案件，隨著台灣參政的年輕化，中國對台工作既拉攏青年，也與介選相互配合。加上再一年多舉行總統及立委選舉，換言之，年底的選舉不單是對國內主要政黨，亦是中共對台工作的一場「前哨戰」。二○一八年蔡政府在九合一選舉失利，隔年中國領導人習近平端出「一國兩制台灣方案」，意圖窄化一中並加速促統力道。明年的台海情勢不容樂觀，必須及早因應。對於候選人的評斷依據，我們已不能僅侷限在地方表現的層次，尤其在直轄市與縣市長的選舉，其個人或所屬政治背景對於中共的傾向，乃至是否凸顯保台主張等，最後的選舉結果，也將決定北京對台的下一步。

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