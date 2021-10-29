社論》為誰公投？為誰捍衛？

認為人民的公投淪為反對黨的惡鬥工具，阻礙國家的發展，蔡英文總統週三於民進黨中執會上，表達「四個不同意」的立場。（取自蔡英文臉書）

包括反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四項公投案將在十二月十八日投票。國民黨陣營磨刀霍霍，要民眾投下四張同意票，黨主席朱立倫更稱這是對行政院長蘇貞昌、民進黨政府的不信任投票。蔡英文總統週三於民進黨中執會上，表達「四個不同意」的立場，認為人民的公投淪為反對黨的惡鬥工具，阻礙國家的發展。藍綠將在基層全面開講，爭取支持。年底公投已由冷戰轉向熱戰，最終結果也將決定國家未來的走向。

二○一八年九合一選舉時，出現公投綁大選的大亂象，記憶猶新，之後才修法將兩者脫鉤。今年底的四項公投案，居然又要求綁回大選，令人不解。此外，「珍愛藻礁」公投訴求環保意識，「重啟核四」公投卻可能因核電廠問題造成生態浩劫，兩者本質上抵觸，也各有不同的支持群。然而，國民黨不分青紅皂白，鼓動民眾全都要投下同意票，既顯得錯亂，也說明這是利用公投遂行政治鬥爭之目的。尤其，核四廠是多數新北市民的夢魘，曾任新北市長的朱立倫主張重啟核四，已然背棄選民，但也應先問問同樣是國民黨籍的新北市長侯友宜，是否會答應。

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再看最具爭議的反萊豬公投。國民黨立委領銜提案要全面禁止開放含萊克多巴胺的豬肉進口，卻忘了自己執政時曾決定開放萊牛，還保證這符合國際安全標準。如今卻自打嘴巴，更凸顯這只是為反對而反對的政治手段。萊劑在牛隻或豬隻被屠宰前已排出，製成的肉品亦未傳出對健康造成影響的報告。可議的是，蔡政府去年宣布開放美豬進口，國民黨方面大力阻攔，社會也出現諸多假訊息誤導民眾，製造恐慌，甚至誣控美國所進口的豬肉是「毒豬」，內部激烈政爭不夠，還要分化台美關係。

台灣盼與美國簽署雙邊貿易協定（BTA），我們並已申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。美豬進口與對外經貿布局則密切聯繫，開放肉品市場，有助促進台美更緊密的經貿關係。另外，CPTPP成員國之一的澳洲，亦使用萊劑。反萊豬公投若通過，不僅與美國，與澳洲的經貿往來亦將出現障礙，澳洲對我們加入CPTPP的支持力道勢必大受影響。年底公投案除了部分內容自相矛盾，更撕裂台灣與民主盟邦的友好關係，如此斷送國際化道路，朱立倫卻要大家都投下同意票，這到底對誰有利，是在「為誰公投」？

朱立倫週一藉由出席國民黨主辦的台灣光復七十六週年活動時，大談中華民國。只是，談的多是過去，談的是與中國連結。例如「孫文推翻滿清建立的是中華民國」、「七十六年前，台灣正式光復重回中華民國的懷抱」。但對於蔡英文總統國慶文告提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，朱立倫卻說違憲，另以所謂「四個捍衛」回應。對朱立倫等國民黨人而言，要捍衛的中華民國，是那個曾存在於中國的國府統治時期，倒退嚕的大中國史觀，進而模糊了北京對台的主權威脅，這般「四個捍衛」，到底對誰有利，實際上又是在「為誰捍衛」？

民主台灣要發展，國際空間最重要。聯合國第二七五八號決議今滿五十年，中華人民共和國當時藉此取得聯大的中國代表權席次。現為了吞併台灣的主權，曲解該決議亦包含台灣從屬中國的一中原則。這已遭到我方多次駁斥，指聯大決議並未觸及台灣的代表權問題。兩岸互不隸屬，台灣才有聯合國等國際參與機會。但朱立倫被問及中國的反對時，以「中華民國是聯合國的創始國」回應，又把台灣拉回舊中國的時光隧道。這與蔣介石當年在聯合國代表權之爭的「漢賊不兩立」相若，朱妄想聯合國的中國代表權，這種一中論調，北京最樂見。

為了助台國際空間，台美高階官員才剛商討如何讓台灣有能力與有意義的參與聯合國。美國國務院也批評中國濫用聯大二七五八號決議，在國際社會上排擠台灣。國務卿布林肯強調台灣應有意義地參與聯合國體系，還鼓勵所有國家加入美國行列、支持台灣。因應中國對世界帶來的威脅，抗中保台，兩岸「互不隸屬」是主流民主國家的起碼態度。但朱立倫之流者，一面用公投案切斷台灣的國際化道路，一面又以一中論述與北京唱和。美國前國務卿萊斯指稱，中國遙控台灣內部親中勢力製造擾亂。朱立倫反駁這是民進黨政府亂告洋狀，但從四個捍衛到四項公投，聽其言、觀其行，應已足矣。

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