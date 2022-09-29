社論》三場選舉的連動關係

兩個月後，十一月二十六日，我國將舉行地方選舉。在此之前，十一月八日，美國將舉行期中選舉。再往前，十月十六日，中共二十大（小圈子選舉），重頭戲是習近平尋求三連任。這三場選舉的過程與結果，會有什麼連動關係，值得觀察。

從召喚毛澤東的幽靈，到數位極權統治，習近平的第三任，可以預期是對內加緊控制（如封城清零所展示），對外戰狼外交與軍事冒進同步升級。美軍參謀首長聯席會議主席密利曾指出：習近平已設定目標，要求解放軍做好準備，「那不是說他真的要入侵，而是要具備佔領台灣的能力」，「那是一個目標，二○二七年，我們必須記住這一點」。二○二七，第三任結束之前，中華民族的偉大復興，必須拿出具體實績，尤其是在針對台灣的統一大業方面。這樣，他才足以建立彪炳史冊的功勳，甚至，合理化他邁向第四任。軟的變硬，硬的更硬，不惜一戰，不計代價，未來五年、十年，世人要有心理準備。

請繼續往下閱讀...

習近平的強國夢，當然不會止於台灣。把亞太地區納入勢力範圍，把美國勢力擠壓到太平洋中線，在國際組織發揮實質影響力，都是大國崛起之必要。隨著美中關係緊張化，目睹俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，中國正致力於打造專制集團，以與民主集團打群架。而眼見烏俄戰爭暴露出俄羅斯國力式微，中國爭取作為專制集團的盟主，習近平應該是當仁不讓。日前的上合組織高峰會，便是一例。普廷前顧問伊拉里奧諾夫稱：普廷宣布的「局部動員」，可能是受到習近平的影響，而不是烏克蘭的反攻。他說：上合組織高峰會前，普廷原準備進行長期消耗戰，近日各種戰略改變的決定，不是他軟弱或失敗的跡象，而是他依賴習近平的跡象。「中國是長期威脅，俄羅斯則是中短期威脅」，越來越成為民主國家的共識了。

在中共權力劇場，習近平也許穩坐釣魚台了，但中俄「沒有止境」的友誼、動態清零引起的民怨、經濟下滑造成的失業與房市危機等矛盾、國際對中國越來越提防戒備等，都將在未來五年形成中國的變數。美國與台灣的變數，則是定期選舉。拜登上任不到兩年，國內國際皆屬多事之秋，延續川普以來的分裂社會，即將到來的選舉是個挑戰。同黨的裴洛西訪台，拜登且無法勸阻，一旦共和黨選舉獲勝，來自國會的壓力勢必增加，也可能影響到連任之路。可以想像得到，未來兩年，拜登的中國政策仍是為衝突做準備的趨勢，換作共和黨則抗中挺台的力度會更大。美中相互牽制，似乎看不到緩和的未來。美中衝突的程度，則將決定台海的風浪有多高，這也定會對台灣的外部環境與內部共識帶來衝擊。

從威權到民主，台灣內部有共識也有分歧。今天，國家認同往趨同發展，死刑存廢、同性婚姻、核電取捨等社會經濟議題，鴻溝不易彌合。那種分歧，跟統獨顏色無關，卻在台灣內部滋生對立，而且，對立的強度不下於兩岸關係的對立。台灣的民主選舉已成生活日常，但定期選舉要把台灣帶向何方，仍是必須持續辯論的問題，尤其台灣的國家前景，還充滿著不確定性。這種情況，也給了中國對台灣進行統戰分化、認知戰保留了空間。二○一八地方選舉，二○二○總統立委選舉，南轅北轍的結果顯示，台灣民主活力的變數仍多，中國本身所犯的錯誤與介入選舉，有機會成功，也可能適得其反。

從政治日程來看，半個月後習近平搞定第三任，將有一個月上下的時間，著力應對美台選舉。二○二○，一場可疑的新冠疫情，令川普連任失利。臉書日前宣佈，關閉一個源自中國、試圖影響十一月選舉宣傳操作的網絡，可以想像這只是冰山一角。專制國家顛覆民主國家，介選已成不可忽視的武器，縱深更小的台灣尤不可大意。而中國協力者鬼影幢幢，似乎成了台灣的新常態，致力保台抗中者亦逐漸習以為常，缺乏在法治面根除心腹之患的行動。更深層的危機則是，正當國際為台海的兵凶戰危而不安，暴風中心台灣的選舉攻防關鍵詞，可能令防範中國動武的國際社會產生台灣自己「置身事外」之感。民主是台灣的盾牌，自衛才有協防可言。大敵當前，選舉應是因應國家危機的討論場域，朝野切忌以分裂選民來爭取選票，造成民主的自噬後果。為台灣操心也危的國家，更期待高度認同台灣的選民，在各種選舉傳達明確的訊息，讓他們更清楚為何、為誰而戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法