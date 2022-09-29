自由開講》數典忘祖無所謂？

韋儒弼

「自由開講」9/28有詹先生〈萬安姓蔣，有夠嚴重〉 乙文， 談章家人的特權、非法改姓，除了造成對民法認領制度的混淆與破壞之外，也嚴重傷害了蔣家的人格權與財產權。敝人頗同意作者的看法。

該文後有一位讀者Gang Roy的迴響說： ”who care？ ”，讓人非常吃驚。這位留言者的意思應該是：「沒那麼重要啦」或「誰有時間管這種八卦」。這代表現在真的有所謂中間選民，厭倦這種「談別人姓氏是無聊的八卦」，認為這是選舉的伎倆，「改姓、不改姓，炒得沸沸揚揚，沒有必要啦」。

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敝人以為，如有人會這樣想，顯示台灣社會價值觀與道德敗壞，已經有很嚴重的問題。因為大眾認為：「數典忘祖」並不重要。但試想，清明節掃墓時，在山上因未細看、一時不查、錯拜別家墳墓，也沒有族人會責怪，因為「拜別人的墓，有什麼關係」；醫院讓產婦抱錯嬰兒回家，多年後才知道是養了別人的小孩，但都無需追究真相，因為「姓什麼有什麼關係」；隨便找個理由、用違法的方式改為台灣某首富的姓，便宣稱是其骨肉、要求分配財產，而且不需DNA驗證，「因為這樣做太無聊」。這豈不製造很多社會紊亂、甚至有可能產生出來的血緣、先天近親疾病問題？

據教育部成語典，「數典忘祖」指列舉典故來論說事情，卻反而將自己祖先掌管典籍這件事給忘了。語出《左傳．昭公十五年》。後用「數典忘祖」比喻人忘本。

我們台灣人（或一般華人）以前民間家裡，幾乎都會立有一公媽牌位，很多人是天天上香，至少在過年的時候會家人團聚、祭拜歷代祖先，這是一種不忘本的表現。也知道生下男嬰，才能繼承自己的姓（俗語叫做「香火」），難怪社會還有重男輕女的觀念（雖然已經比較少了）。

章家人過去「誤以為」自己是蔣家人。當年在戰亂時期，全憑旁人一句話，更沒有辦法驗證，說來也是相當無辜。但是後來卻利用正式改蔣姓，取得了不少政治及金錢優勢。近幾年由於各種歷史文獻記載的浮上檯面，出現有各種質疑的聲音。正常的狀況之下，當事人應該恍然意識到「啊～我會不會原來認錯祖先了？」因而急著要求查證，驗明正身、以便認祖歸宗，才對得起先人。近年科學發達，已經有精確的DNA檢查了，很簡單就可以查明真相，也不需要靠「傳言」來證明是誰的骨肉。

蔣萬安說，姓什麼並不重要，愛台灣的DNA才重要。可是又說，簽署「絕不投降書」是白痴。（本報資料照）

但現在當事人已說，姓什麼並不重要，愛台灣的DNA才重要。可是他又說，簽署「絕不投降書」是白痴。這就是愛台灣的DNA？

論語有言：名不正，則言不順；言不順則事不成。若真的不是民族救星蔣公後代，卻一直「堅持我就是」，究竟其心裡存的是什麼「不正」的想法呢？台灣有些人，因感念兩蔣對台灣的貢獻，而感情投射到蔣的子孫。但如果是假的子孫，憑什麼享受這種「餘蔭」呢？

最近剛逝世的英國女王伊麗莎白二世，其祖先維多利亞女王，傳子愛德華七世，家族來自德國「薩克森－科堡－哥達」。女王的祖父喬治五世在位時，逢一次大戰，英國國民反德風潮正盛，為求皇室生存，不得不改名為有英國味道的「溫莎」（溫莎古堡為11世紀至今、傳統的英國王室住宅）。這是國外數典忘祖的一個例子。但歐州皇朝，本來都是近親通婚，改姓是常有的事情。而且改姓最主要目的是為了「生存」，不改就可能被民眾推翻，英國皇室傳統也就會中斷了。

但章家沒有科學明證就改姓，可不是為了「生存」，而是為了「利益」。孿生弟弟章孝慈一家，堅持不願改姓，到現在還是活得好好的。

統派人士常告誡台灣人民，多數人祖先是由中國大陸遷來台灣，我們絕不可數典忘祖。但現在看起來，碰到章家的必須驗證、也應該驗證，數典忘祖又變成可有可無了。戰鬥藍說，驗DNA是很無聊的事情。如果是這樣，過去有王姓、辜姓知名人物的後人，查驗DNA也都是白做了，因為大家只要口頭堅持己見，就可以登入戶口，就是這麼容易。

老實說，這一切因為選舉、政治、買辦利益，所產生的的顛倒是非，太令人頭昏腦脹了。敝人面對念國中兒子的詢問，更不知如何說明：「拜別人的祖先是沒有關係的」。

（台北市民、文史工作者）

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