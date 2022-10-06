新聞線上》沒有韓流的這次選舉

柯志恩在高雄舉辦首場造勢晚會，但人氣明顯輸給4年前引發韓流的前高雄市長韓國瑜。（資料照）

記者陳杉榮

九合一選舉正在鏖戰中，選舉算冷，不同於二○一四年「太陽花運動」，綠營看不見年輕人的熱情，也迥異於二○一八年的「韓流躁動」，藍營看不到中老年人的激情，這種情勢，想要改寫朝野地方版圖，可能性不高。但對於想要角逐二○二四年總統大選的民進黨要角來說，選舉呈現的結果卻非常關鍵。

目前朝野陣營在直轄市及縣市長的版圖懸殊，國民黨有十四席，民進黨七席，民眾黨柯文哲一席，這是四年前「韓流躁動」的選舉結果。二○一六年蔡英文執政後，推動「年金改革」、「同性結婚」和「一例一休」等重大政策，挑戰享有年金的軍公教既得利益者、挑戰傳統婚姻倫常觀念的既有觀念者、挑戰勞資關係既存的勞動結構，當然會受到各層面不同意見的反撲。投射在二○一八年的選舉，「討厭民進黨」成為全民共識，「韓流」則激發國民黨支持者踴躍投票，沒有任何政績的國民黨憑空享受天上掉下來的禮物。

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這個局面並不陌生，二○一四年曾經上演。當時的馬英九政府在二○一三年政爭王金平，分裂國民黨，並且扈從共產黨，強推黑箱服貿協議，青年學子挺身捍衛國家權益，形成沛然莫之能禦的「太陽花運動」。這個政治旋風直接衝擊馬英九的領導和國民黨的版圖，二○一四年的九合一選舉，民進黨搭著太陽花的順風船，拿下十三席縣市長，國民黨僅剩六席，三席無黨籍當選者中，台北市由民進黨支持的柯文哲拿下，馬英九可說一敗塗地。

二○二○年蔡英文連任總統，國會過半完全執政，地方版圖僅占三分之一，也算弱勢。合併十八歲公民權修憲案的複決，有助於催出年輕票，迄今仍未見到年輕人的熱烈參與，尤其是陳時中在台北市廿到廿九歲的民調支持度遠低於黃珊珊和蔣萬安，這對民進黨來說是一大警訊。即使韓流不再，國民黨的地方版圖還是很大，挑戰者如果不夠強，地方政權不容易更換。

年底選舉結果，關係國民黨主席朱立倫的二○二四之路，席次落差不大的話，朱就不算輸。而對民進黨的要角來說，當選幾席，落選幾席，哪裡當選，哪裡落選，都牽動陳建仁、賴清德、鄭文燦、蘇嘉全、蘇貞昌等黨內要角的動態消長，更攸關蔡英文總統的黨內決策能量。在遠處觀看，這場沒有韓流的選舉，更像是民進黨的另一種初選。

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