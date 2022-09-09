社論》戳破投降主義的偽裝術

外媒在專訪追問朱立倫，「你真的相信，以烏克蘭相比，更多的對話可以阻止戰爭嗎？」外媒直言，在烏俄戰爭爆發前的最後一刻，「對話一直在進行」。圖為朱立倫日前主持國民黨中常會。（資料照）

中共升高對台的文攻武嚇，台灣民間社團近期發起「候選人應簽署不投降承諾書」活動，呼籲所有投入今年九合一地方選舉的候選人，應明確向世界表明「捍衛台灣、反擊侵略、絕不投降」。這項訴求，參選者陸續回應，例如民進黨有派系召開記者會認同簽署，並指絕不投降只是基本款，期待國內不分藍綠、黨派能共同響應，促民選民代和地方首長建構台灣成為堅韌之島。但亦有在野黨主席被問及此事時，爆粗口並拒簽署。中共加大威嚇，已經對台灣政治人物產生不同的效應。

中共升高對台的文攻武嚇，台灣民間社團近期發起「候選人應簽署不投降承諾書」活動，民進黨有派系召開記者會認同簽署，並指絕不投降只是基本款，期待國內不分藍綠、黨派能共同響應（資料照）

年底選舉，屬地方層級選舉，照理應與立委或總統大選，較側重全國性議題不同。然而，中共在八月初發動的環台軍演，反而提高了我們的危機意識，民眾也更關注國家安全，乃至對全民國防的重視與準備。中共的蠢動，也牽動了選舉。而屬防禦一環的民防工作，最基層的指揮層級為村里長，地方民防團隊則由縣市政府管轄。換言之，年底選舉所產生的縣市長當選人，將成為啟動民防體系的最重要人物。每個縣市就代表區域防衛，若為敵人所滲透，一旦台海發生戰事，在關鍵時刻，恐將成為危及我們生存的破口。中共武力犯台可能性增大之際，民間發起的簽署不投降承諾書，算是最起碼的忠誠表態。

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從另個角度看，更多參選者的簽署，有助激起國人同仇敵愾、團結對外的凝聚力量。此外，民團串聯，背後也反映對政治人物的不安。二○一八年九合一選舉，部分參選者主張連結中國才能「發大財」，這類媚中訴求，使得北京得以大力推進分化台灣。之後中國領導人習近平提「一國兩制台灣方案」，加速促統動作。幸而二○二○年大選台灣主流民意撥亂反正，阻卻了傾中亂流。但今年九合一選舉再度面臨挑戰。國民黨急切在中共軍演期間派出黨的副主席前往中國，附和北京統戰論調。國共合流，瞄準年底選後的政治情勢，扛著兩岸和平、對話等旗號，試圖迎回一中逆流，並影響二○二四大選。

這種打著四年前的如意算盤，在國民黨主席朱立倫近日接受外媒「德國之聲」專訪裡，得以看出。按朱立倫的政治邏輯，台海情勢升高，是因蔡政府沒法與中共對話，但國民黨則有能耐，經由對話則可避戰。不過，在外媒連番追問下，包括質疑中共軍演期間派副主席赴中是否「覺得那是一個錯誤」、「台灣和中國之間的緊張關係是政府的錯嗎？」「作為一個台灣的在野黨，你要與中國官員談論這些你無法控制的事情，你能得到什麼成果？」「習近平不希望維持現狀，他非常明確地表示想要統一。他說這是中國人的命運。你怎麼能說服習近平不要實現那個中國夢？」朱立倫論調，不斷被挑戰，最後只能喊著「時間到了，謝謝」，尷尬結束訪談。

從外媒的角度，或說從主要民主國家的視野，烏克蘭遭遇俄羅斯軍隊的入侵，帶給世人最大的告誡，在於面對普廷、習近平之類獨裁者，受害國家只圖對話以避戰，就是妄想。外媒在專訪追問朱立倫，「你真的相信，以烏克蘭相比，更多的對話可以阻止戰爭嗎？」外媒直言，在烏俄戰爭爆發前的最後一刻，「對話一直在進行」。而當朱立倫舉馬政府時代的兩岸對話為例時，也立刻遭打臉，反指「你現在面對的是習近平，他與之前任何一位領導人都非常不同。中國也比歷史上任何時候都強大得多。」種種質問，一言蔽之，就是指國民黨人不要昧於政治現實。

台灣最需要朝野團結，合力抗中。但國民黨人總一廂情願，背負一中神主牌討好北京。繞台軍演，國民黨中央的指責對象，不針對軍事挑釁者，卻砲口轉內批評執政黨，心理狀態如斯德哥爾摩症候群。從國際觀點，中共軍事威嚇，是為擴張勢力範圍。不光台灣受脅迫，中共的導彈也射向日本經濟海域，日本亦深感威脅。雙方有無對話，並無關係。日本首相岸田文雄甚至表明，沒有計畫參加日中邦交正常化五十週年紀念活動。這與國民黨人的思索邏輯全相反。日本深知軍國主義對世界危害，習近平的中國夢，正是軍國主義。面對窮兵黷武，必須國內團結提高防衛實力，並擴大國際合作共同因應。在武力威脅下的對話不是真對話，受脅迫的和平不是真和平，用假對話、假和平等空洞口號自欺欺人，或包裝投降主義，在國際現勢愈來愈清楚的此刻，吹噓的政治泡泡，一場專訪就完全戳破與現形。

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