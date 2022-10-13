自由廣場》先會募款，再當校長？

◎ 陳竹上

台大新任校長於十月七日由工學院陳文章院長當選，陳院長雀屏中選的原因之一，在於募款能力獲得遴選委員會的肯定，這不禁讓筆者反思：台灣教育體制內的領導人，從各大學甚至是中小學，似乎已無法迴避募款能力的檢視，但此一現象恐怕也隱含許多利弊得失：

一、性別觀察：台大學生會會長受訪時，除了肯定陳院長募款規劃具體，也讚許他在性別議題上的溝通能力。然而，倚重募款的教育環境卻可能成為無形的「性別篩選機制」，例如二○○六年國立宜蘭大學的校長遴選，唯一的女性候選人陳金蓮教授面談時被問到：「女性候選人在募款方面比較吃虧，妳認為呢？」「你到宜蘭來，你的家庭怎麼辦？」（本案曾由一審法院認定違反性別工作平等法）。這些提問可能隱含著募款所仰賴的學商裙帶關係，甚至是應酬跑場文化，從而與社會刻板印象下的女性家庭責任格格不入，也是導致我國大學校長幾乎清一色均是男性的原因之一。

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二、永續性：院長的治校理念表示將提供每年至少一百名學生赴世界前五十名大學學習，並期盼能在二○二八年之前募到三十億元，為台大完善軟硬體設備。然而大學的軟硬體設備、學生國際交流，若仰賴募款，其穩定性、永續性是否有所疑慮？許多建築、設備的維護費長年而言可能高於購置成本，募款宜支應的項目、利弊值得充分評估。

三、主體性：《經濟學人》公布「二○二一年裙帶資本主義指數」(Crony Capitalism Index)，俄羅斯排名第一，這種「靠關係才能獲利」的指數，台灣在上一波調查中曾超越中國、排名全球前十。公立系統的教育由國家預算支應，寓有維護教育主體性的核心價值。院長的募款實績確實相當具備教育理念，但在企業捐資的過程中，如何同時避免最高學府的獨立性、主體性不被侵蝕，是難度相當高、需要審慎因應的環節。

四、階級觀察：沒有一間學校會嫌錢太多，但台大的資源已經是佼佼者，納稅人的支持外，其他自籌財源例如實質互惠的產學合作、各校區校產的活化再運用、減少不當開支等，都可能是在台灣環境下比募款更有自主性的途徑。此外，當「三輪車伕之子逆襲成台大新校長」，台大是否在高等教育促進階級流動的機能上，也有更多的自我期許？頂尖國立大學僅收取私立大學學雜費的一半，卻幾乎由中上階層家庭佔盡名額，不也是財源不足的原因之一？

（作者為高雄師範大學通識教育中心主任）

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