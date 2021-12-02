自由開講》在新科技的浪潮中沒有人是局外人

陳文凱

在以往的資訊融入教學當中，主要是透過科技來幫助教師教學，強化課堂的教學策略與模式，在教學的過程中，教師可以透過科技的輔助，充份讓學生理解傳達的知識，科技漸漸地進入了課室中，成為目前教師最普遍的課堂風景。隨著行動載具的普及、網路的快速及數位學習平台的便利性，讓親師生開始學習不同的課堂新型態，教師的角色開始轉變成引導學習，學生也轉為學習主人，家長則可以透過科技了解孩子的學習狀況，因此，在這波新科技的浪潮中沒有人是局外人。

而在科技的推波助瀾下，課堂教學中使用平板載具學習學科已不再是難事，如何在課堂上使用平板學習的教學策略變得格外重要。

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隨著行動載具的普及、網路的快速及數位學習平台的便利性，讓親師生開始學習不同的課堂新型態。（圖：作者提供）

目前台南市長興國小主要分成兩個部分進行科技輔助自主學習，一為學科課程，學科課程主要配合不同的數位學習平台透過四學策略進行，讓學生使用不同學習策略強化學習；另一為主題課程，主要透過自主學習補充學科知識，再進行組間、組內的學習，完成主題課程的學習。今年以學童生活中常見的「金紙」為主題，透過自主學習、組內共學、組間互學方式，結合田野調查同理不同的宗敖文化、感受到文化與產業的興盛與衰微，結合SDGs永續想法為其進一份心力 ，期待文化與產業可以永續傳承，此教學主題也榮獲了110年數位學習推動優良教學案例優選。數位學習除了學科學習外，在跨領域主題學習也相當的有幫助。

數位學習除了學科學習外，在跨領域主題學習也相當的有幫助。（圖：作者提供）

在行動載具未普及時，數位學習平台主要定位在學習扶助上，大部分的孩子不會去使用它，而今因為科技的進展，讓學生可以透過教師在數位學習平台的自學任務，進行理解任務知識，進一步培養自主學習態度與認知，再結合原本教師就會進行的組內共學、組間互學與教師導學，因此，產生了別於以往的新課室風景，在四學（自主學習、組內共學、組間互學、教師導學）交互作用下，學生更清楚掌握自己學什麼，教師更清楚釐清學生迷思之處，達成教少學多，以學定教之效。

（作者為教師）

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