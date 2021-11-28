自由開講》「班班有網路，生生用平板」讓學生的學習變流暢！

呂美惠

「一開始我並不知道平板可以用來學習，但經過老師的教導我慢慢的了解，平板可以拿來學習，如果用正確的方法，效果會比沒有好。有時候老師會讓我們自學，但自學不是只有看影片，老師還會給我們寫學習單，並在自學後導學、講學習重點。我發現自學『可以比平常上課還專心』。」以上是學生在數位學習課堂的心得。

圖為使用平板上課示意圖。人物與本文無關。（資料照）

國內外研究顯示回饋訊息運用能力與自主學習能力越強，成績越好，上述學生所言的教師導學依據就是來自數位學習平台「因材網」提供的智慧診斷，因材網的教材與診斷提供是依照課程綱要而建置的。教師依據學習進度選擇影片設計自學單，讓學生在課堂中看影片自學時敘寫（筆記紀錄），避免分散注意力，且此時的自學課堂有著雙教師指導學生學習，實體教師除了行間巡視、協助學生，個別指導學習低成就的學生的時間增多了。

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最吸引我實施數位科技輔助教學課堂的魅力就是在自學歷程中，教師能透過因材網提供的立即性智慧診斷報表，了解學生的學習差異，診斷出課堂中學生的錯誤和迷思，理出學生的學習難點，立即以學習重點為核心，向學生提問，透過學生發表回饋，聚焦學習要點。

有家長與我分享「自己從事的科技業工作希望工程師是能獨立解決問題的個體，而不是需要手把手教的follower！」要能獨立解決問題，需要的就是有自主學習力。自主學習能力不是與生俱來，而是需要後天栽培的，好習慣要從小培養起，運用科技輔助學習，讓學生成為學習的主體，在科技的幫助下，成為有能力解決問題的人。

常受邀擔任教師進修研習講師，分享數位學習融入課程的課堂實務，包含數位學習平台的導入及自主學習的四學模式推展等，每場研習中，可看到現場老師認同的眼神，卻也聽見他們因設備的困窘及資源的缺乏而澆熄熱情。「工欲善其事，必先利其器」，有了網路及載具，數位學習平台及資源才有機會導入課堂。

「班班有網路，生生用平板」在數位學習課堂，我將教師的角色設定為將數位科技整合至日常教室的主宰者，打破時空幫助孩子自主學習、探究知識、解決問題，讓學生的學習變得更順暢。

（國小教師）

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