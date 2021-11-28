自由開講》蘇貞昌院長英明 國家經濟成長的果實與全民共享

自在

台灣難得遇到一位英明的院長，真的感謝老天，這是可遇不可求的。蘇院長願意將國家經濟成長的果實與全民共享，軍公教明年調薪4%。教育即國力，這是蘇院長對教育的重視，也是對提升國力的期盼。現代教育的趨勢是多元共存。所謂多元共存，就是公私立學校共存。

蘇院長您日前在答覆黃委員關於教師的學術研究費是否也比照這次軍公教調薪，調足4%的詢問時，秒回：「好！全體民眾努力，台灣的經濟成長創11年來新高，【政府要將經濟果實和全民分享】，這次特別加薪是25年來最高，既然調整，各方面都往這方面調整」。院長重視教育的多元共存即公私立學校共存，【政府要將經濟果實和全民分享】，本人感到十分敬佩與感動。

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回顧過去私立高中的學費，在近16年間，只有108年調高3%，其餘沒有調整。但這16年期間，已經歷經100年與107年兩次軍公教的調薪。軍公教調薪，公立學校人事費增加，政府買單。調高基本工資，民間企業猶可向政府申請補助。但私立學校，目前未見任何配套措施，還在苦撐。

回顧過去私立高中的學費，在近16年間，只有108年調高3%，其餘沒有調整。但這16年期間，已經歷經100年與107年兩次軍公教的調薪。軍公教調薪，公立學校人事費增加，政府買單。調高基本工資，民間企業猶可向政府申請補助。但私立學校，目前未見任何配套措施，還在苦撐。（資料照）

私立高中的學費，主要是用來支付教職員的薪水─人事費。私立高中配合政府明年調薪4%，致使私校的人事費暴增，卻不見政府調整私立高中學費收費標準。如果私立高中學費收入沒有增加，反倒配合政府政策必須增加支出費用，如此一來只會徒增私立高中經營困難。

私立高中一路走來都是硬撐教職員工的薪資─人事費，現在到了無法支撐的極限。在得知院長推行【政府要將經濟果實和全民分享】，懇祈政府也能編預算補足私立高中在這次調薪所增加的人事費。如同民間企業，即使調高基本工資，民間企業猶可向政府申請補助，達到【政府要將經濟果實和全民分享】的德政，這是私立高中【人事費】的危機，在英明院長德政下獲得轉機。

恭請院長於今年12月12日前，向私立高中學校發佈，院長要實施推行【政府要將經濟果實和全民分享】的德政公文，體恤私立高中學校經營上的困難與教師們的辛勞。公私立學校均可獲得【政府要將經濟果實和全民分享】，政府將編預算補足私立高中在這次調薪所增加的人事費，以造就國家與社會的福祉。

院長以英明、共享、具前瞻性的部署，採用具建設性的全民共享理念，結合國家與民間的力量，培育莘莘學子成為國家社會的棟樑，造就國家的前途與鞏固國力的德政，院長英明的精神將永垂不朽。

院長實施【政府要將經濟果實和全民分享】的德政，帶動國家與民間合作具建設性的措施，院長的德政作為，正是我們要學習的榜樣。私立高中歷年來，為教職員工的薪資─人事費苦撐，終於獲得院長充滿智慧，以資源共享來化解，全民都會感恩不盡，因為院長採用【取之於社會，用之於社會】的精神，用身教來呈現。

相信院長是言出必行的長官，在【政府要將經濟果實和全民分享】的德政下，一定不會讓我們失望。靜待院長的佳音，懇祈在今年12月12日前向私立高中學校發佈公文，院長要實施推行【政府要將經濟果實和全民分享】的德政，實現全民共享：公私立學校均可獲得【政府要將經濟果實和全民分享】，以造就國家與社會的福祉。

（天主教神父，輔仁大學董事）

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