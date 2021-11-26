自由開講》與黑金勢力掛勾的國民黨

陳振

資深媒體人周玉蔻近來猛批顏家，她日前又在臉書開嗆：「顏寬恒先生，再怎麼貪婪；再如何無賴，再怎樣無恥，你和你的爸爸、弟弟，顏清標家族，也不能搶孩子的地盤！也不能把烏日高鐵站新興開發住宅區，保留給親子休憩的純淨兒童樂園空間，糟蹋成酒池歡暢，你顏家的成人樂園啊？！」她還稱前台中市長胡志強、現任市長盧秀燕「都是顏家的幫兇」。

圖為前台中市長胡志強（左）、中二選區立委補選候選人顏寬恒（中）及現任市長盧秀燕（右）。（報社合成）

一些統派人士說，如果前市長胡志強、現任市長盧秀燕「都是顏家的幫兇」，那麼中間的林佳龍怎麼說？林佳龍擔任台中市長是在2014到2018年。然而立委林楚茵說，顏家在2004年取得楓樹里公保地後，2011年胡志強擔任台中市長才申請建照，並在2013年完工取得使用執照。可見與林佳龍無關，而與胡前市長有關。

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胡某人怎麼能同意顏家人將烏日高鐵站新興開發住宅區，原本保留給親子休憩的純淨兒童樂園空間，糟蹋成酒池歡暢的成人樂園啊？！如今市府若要徵收，到底要花幾倍的錢才能買回來？胡某與顏某人如何向台中市民交代？盧某人又肯買回來嗎？

至於台灣105碼頭案，顏某人一直說，葉宜津曾與他一起提案民營化，然而葉有圖利自家人嗎？而你顏某人為何敢圖利自己的弟弟？為何不知利益迴避？雖然有其他人競標，問題是誰敢？此與台大管某人競選校長沒有利益迴避，是否如出一轍？

國民黨與黑金勢力掛勾由來已久，暗地裡在做什麼事，一般市民怎麼知道？如今若非蔻蔻姊這位現代媽祖婆，憑其專業，發揮正義感，勇敢揭發他們官商勾結的醜事，至今大家都被蒙在鼓裡。如今，胡某人要怎麼賠償台中市民已經損失的廣大綠色活動空間？盧某人又要怎麼買回來？是否能台中給市民一個合理交代？

台中市民還會縱容這樣一個與黑金勾結的政黨嗎？是否應逼盧市長設法以原價徵收這塊公保地，要回自己權益，不要因小失大？台灣人又能忍受國民黨到何時？

（教師）

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