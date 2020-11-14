自由開講》看見學習改變的力量

王人傑

最近有學生連署提案，想要移除高中學生學習歷程檔案，看來似乎學習歷程檔案造成學生學習脈絡的阻礙，以及在應用於升學參採造成了不公平的疑慮，遂使得此議題引發眾多關注，也持續爭議不斷。但理性而言，慣性的改變從來都需要先釐清觀念而後才能水到渠成，茲就幾個面向的淺見，分述如下。

現行考招制度於「個人申請」第二階段書面審查即有備審資料，其參採之項目與學習歷程檔案幾乎一致（事實上，學習歷程檔案更簡化），而現行備審資料僅能以PDF檔案呈現、資料缺乏系統化，其書審面試的公正可信度，容易遭受質疑；又學生僅於高三下倉促準備，不僅需耗費大量時間搜尋過往資料，嚴重影響高三下學期的學習，且其資料的真確性、學生的學習軌跡、成長潛力、探索熱情、學習態度等，並不容易讓大學審查端能更清楚看到學生的發展歷程，與對學生更深入的了解。學習歷程檔案為針對現行備審資料缺點，進行數位化、系統化、認證化的優化改良，提供學生定期上傳機制留存資料，也未改變既有考招制度，並不會增加學生的負擔。

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學習歷程檔案做為學生準備個人申請備審資料的便利工具，但並非是唯一的升學進路方案。（本報資料照）

學習歷程檔案建置系統，也針對上傳項目、件數加以限制，在111考招的備審資料也針對參採的項目、件數進行規範，以避免城鄉差距、數位落差等因素影響，並避免淪為競爭，佔去學生過多的學習時間；而在資料結構中，也凸顯課程學習成果與校內多元表現，更讓大學審查端能重質不重量，在相同時間內能更聚焦有效地看見學生的特色與亮點，進一步提升個人申請審查品質，也有利於大學選才、高中育才，新課綱適性揚才的落實。

學習歷程檔案做為學生準備個人申請備審資料的便利工具，但並非是唯一的升學進路方案；學生如未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用、或選擇不運用學習歷程檔案，除了可以選擇以繁星入學方案或分發入學方案外，仍可採現行 PDF 檔案制度上傳備審資料，進行大學個人申請入學，並不影響學生報考大學的權益，所以，學習歷程檔案並非強制上傳，而是尊重學生的自主選擇；惟若該資料未經過教師認證，同時備審資料也缺乏數位化及系統化，是否影響審查評量結果，建議學生須審慎評估。

凡走過必留下痕跡，學習歷程檔案如同學生用平台記錄其學習的軌跡與成果，其無關是否為升學進路參採，學習歷程檔案就蒐錄學習成果的功能，本就應視為學生學習的一環，舉凡實驗報告、實作作品、競賽成績、服務學習、優良表現記錄等等，學生如何學會記錄與整理自己的重要學習成果，進而未來能善用此紀錄檔案，以凸顯自己的特質與優勢，毋寧為學生需及早建立的素養能力。故鼓勵學生正向看待學習改變，並協助其自主完成學習歷程檔案，是教育學生學習，以及終身學習負責任的作為。

（作者為國立新豐高中主任）

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