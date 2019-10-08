社論》台灣教育的危機與轉機

一九九四年，行政院啟動教育改革，今年已二十五年。四分之一世紀以來，國內外變化極大，百年樹人的台灣教育，能否與時俱進？今年又逢一○八課綱啟動，教改是越改越好？還是越改越亂？國人對此普遍關切。

黃昆輝教授教育基金會週末為此進行政策研討，提出研究報告，以「公義」和「卓越」為指標，認為台灣教育出現危機，面臨「社會階層再製」、「教育品質平庸」、「人才培育失衡」三大問題。研討會有三位前教育部長等關心教育者參與，所見未必全仝，但從會中所出現的「台灣教育還有救嗎？」危機感，凸顯教育的確生病了。

教育旨在適性揚才、激發學生潛能。台灣俗話說，「歹歹馬嘛有一步踢」，資質再差的學生，也「天生我才必有用」，教育要讓多元而不一樣的學生發揮潛力與獨特性。近年，我們教育量的擴充甚於質的提升，「萬般皆下品、唯有讀書高」的文憑主義至今難改。

高等教育最明顯，在學學生於同齡人口的比率二○○○年為三十八．七％，二○一五年升高為七十．九％。然而，學校所學的常與經濟社會脫節，主要為應付考試，少問就業需要。文憑和貨幣一樣，膨脹了就貶值，大學畢業生失業率因此偏高。另一方面，我們又有「人才缺口」，在科技與國際競爭中所需高級人才顯有不足，出現人才危機。

同時，貧富差距的社會Ｍ型化也出現於教育。研究顯示，中上層子弟的教育選擇較多，進名校或公立學校機會大，教育品質及成就高，就學負擔卻較小。於是，「頂大少寒門，私校多弱勢」；即使多元入學制度也不免衍生「多錢入學」現象，各式各樣的補習班大發利市。

更糟的，我們讓孩子從小在睡不飽、應付考試、忙於做功課和補習、缺少運動遊戲的可怕日子裡度過。處於這種環境，學生是「考試的技術工人」，考試主導教學和學習，卻與現實脫節甚大。讀死書必然導致學用落差，大多數學生學習英語多年，卻開不了口。社會上，許多人從小到大都在考試，卻不見得培養終身學習的習慣，一旦離開學校或不用考試了，便把學校所學、所考的都還給老師，不再讀書；在最需要終身學習的科技時代，我們的學習或閱讀風氣遠不如先進國家。

整體來說，台灣教育在學習和實用之間、學校和生活之間、供給和需要之間，都出現「落差」或「脫節」。同時，在少子化、科技改變生活及國際競爭日亟的挑戰中，現狀亟須改變，教育必須與時俱進，國家社會經濟才有前景。必須強調，教育出現問題或危機，教育部門固責無旁貸，政府、政客、產業、家庭、社會都難置身事外。分數至上、升學第一、文憑主義、技職教育空洞化…，即源自家長或社會的集體心態。

新加坡提供範例。它以三十年時間，打破社會「萬般皆下品、唯有讀書高」根深柢固的觀念，揚棄標準化集體教育方式，朝教學與學習「客製化」推進。舉世推崇的「芬蘭模式」，辦學不是營利事業，教育不採菁英主義，社會不炫耀學歷；沒明星學校，孩子不必越區就讀，補習班也沒生意。它教育權力下放，學校自主，畢竟教師、校長比大官更了解孩子的需要，且著重教師品質及培訓。最基本的，教育以學生為中心，快樂學習吸收更多，少上課、減功課讓腦筋多休息，才能激發孩子腦力去思考。至於全球農業模範生荷蘭，最值得台灣技職教育師法︰它結合大學、產業、農民與政府，運用科技於農業，不斷創新，「從大學到田園」，把研發與農業實務有效結合，造就了西歐小國、世界農業巨人。值得注意的，這三個典範國家都是多語言社會，通行英語，科技時代面對國際競爭變化的台灣，不能不就此見賢思齊。

不論問題叢生或危機已現，台灣教育須做變革，毋庸置疑。變革要從現實出發，察考並參酌成功的範例，做務實調整改變。變革可以是重大改革，如二十五年前的大規模教改；也可以是不斷地革新，群策群力，從制度、政策、協調到執行，就具體問題尋求務實解決之計。教育是國家大計，台灣過去在經濟發展過程曾有成功經驗，我們絕無悲觀的權利，只能積極針對問題，勇於解決，與時俱進化危機為轉機。

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