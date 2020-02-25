自由開講》學測試題鑑別度迷思

尤政國

今年的大學學測成績已經公布，有關於試題鑒別度的問題再度搬上檯面。（資料照）

今年的大學學測成績已經公布，有關於試題鑑別度的問題再度搬上檯面。根據報導，有人反應應該調整成20幾分，有關這一點，我們來想想是否會更好。

各位想想，多了這五個級分，反映在試題上一定是更細、更廣、更深的內容，出題老師勢必絞盡腦汁開發出所謂更具鑑別度的考題；就學生方來說，他如何應付這多出來的五級分？是不是要花更多的時間坐在書桌前苦讀呢？將級距拉大，表示的可能是試題難度加深加廣。為了這鑒別度的問題，學生犧牲其他時間而花在讀書，與教學工作者為了應付題目變化而投注更多心血。

再者，大學入學考試為什麼不是一種門檻考試，或者稱之為資格考試。換句話說，達到某種學識能力的學生皆可申請，而各校自訂學識能力門檻；舉例來說，台大醫科訂定各級分皆達頂標即可申請，如果學生達到了頂標，而我們要去否定頂標的程度，那每年我們考試的意義何在？

勢必有人擔心，可參與台大醫科甄選的人數勢必爆表。那我們只有成績的表現，才可以甄選出可以進入台大醫科的學生嗎？我們是不是長久以來忽略了學生在其他表現上的指標？我們要發展的，只有學生的學識能力嗎？為了學識能力，學生必須花更多的時間，而只能選擇忽略所謂的興趣與探索。

如果我們五科都採用檢定的方式來進行，採取如類似雅思、托福的方式，每年皆可考，每年可考次數不限一次，再配合最多5取4的政策。例如全民英檢中高級過關，則以此成績來進行申請，就不用再參加學測考試了；甚至於在校期間給予學生某種程度的免修，這不就是鬆綁嗎？學生不用再花時間在某些課程上，不就給予他額外的時間去做他有興趣、想做的事，這就是給予創造發揮的時間，這才是真正的多元。

思考創造是有代價的，這代價之一就是時間。

（教師）

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