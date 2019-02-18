自由共和國》陳冷／關於「延禧攻略」與大學學測

「延禧攻略」 （八大提供，資料照）

陳冷／作家、畫家

這次的大學學測，讓學教育也關心教育的老奶奶憂心忡忡，儘管事過境遷，但是仍然為文討論。事關學生權益，絕對是嚴重問題。

首先要譴責的是教育部，身為教育官員，你們顢頇糊塗，對學測出題管了多少？了解多少？

「好」的先提吧！這次的大學學測，不論中文英文題目都大致活潑而不流於八股。特別是作文題，讓學生有發揮餘地。尤其英文作文「臺灣驕傲」，別具隻眼，令人讚賞。奇怪的是英文作文題目竟然用中文，好吧！我就照抄如下：1，依提示在「答案卷」上寫一篇英文作文；2，文長至少120個單詞（words）。

提示：「身為臺灣的一份子，臺灣最讓你感到驕傲的什麼？請以此為題，寫一篇英文作文——」後面還很長，我就不照抄啦！英文作文題竟然用中文說明，難道高中學生英文如此差勁，看不懂英文嗎？也太小看高中學生的英文能力啦！何況「教育部」經常討論雙語教育的問題，倘若高中學生在此種環境下，英文居然這麼差，他幹什麼參加英文學測？

再下來就讓人憤慨啦！中文考題竟然使用「延禧攻略」的戲劇內容在內，完全讓人難以苟同。儘管考題也有關於李宗盛和羅大佑的作曲風格，畢竟學子聽歌，可以隨興隨心隨時，輕鬆而有餘力尚能閱讀或做其他事情。當然，每個學生興趣不同，我不認識李宗盛，老太太不聽流行歌曲，當然不認識所謂的流行歌曲大師，這絕對無可厚非。但是問過大二學生，他聽饒舌歌和古典音樂，仍然不知道李宗盛是誰？足見每人興趣偏愛不一樣，考題如此仍欠公平。

正如問學生貝多芬和莫札特風格，也仍然不合正。真要讓學生對閱讀感興趣，不如問李白和杜甫的風格，甚至白先勇和黃春明的文章風格。這樣出題才能鼓勵學生喜歡閱讀，也符合國文試題的合理性呀！

至於出考題「延禧攻略」最荒謬不過！高中學生在課業繁忙中，有多少人會看連續劇呢？

就算有人悠閒能看，又有多少學生天天「觀賞」此種無聊至極的連續劇？請教出題官喜歡到天天看六十餘集連續劇嗎？

何況連拍此戲的「中國」都不以為然，「北京日報」指出「延禧攻略」宮廷戲五大負面影響不容小覰，——「精心演繹宮鬥情節，惡化當下社交生態。不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝。片面追逐商業利益，弱化正面精神引導——」姑且不論批判此戲的內容是否正確，至少證明拍攝此戲的浙江橫店影視城，拍了此戲受歡迎，也賺了錢，卻吃力不討好，被「北京日報」重批！

這種連中國都反對的節目，我們可憐被中國霸凌的臺灣，竟然撿人家的垃圾當寶貝，臺灣教育部豈非自甘墮落！更何況我們的出題官對臺灣的心態是什麼？他那麼崇拜中國戲劇嗎？這是何等丟臉的醜陋面！我們且看看出題官有關「延禧攻略」的題目吧！「純貴妃不認為自己的『雅』會輸給魏纓絡的『俗』，卻又無可奈何，她發現弘曆留在鐘翠宮的日子越來越少，在延禧宮的日子越來越多，就好像世間一切俗人，偶爾管弦絲竹，但多數時候還是要柴米油鹽。」這段文字既揭示「雅」，「俗」對比，也運用「管弦絲竹」，「柴米油鹽」的比喻強化語意—後面還有很長，囉哩囉唆，不知所云的一大段，國文出題官出題的荒謬讓人瞠目。

一大段宮廷嬪妃的鬥爭，干「雅」「俗」何事？出這種考題只暴露了「出題官」的無知與低能。知道純貴妃有什麼意義？認識魏纓絡又了不起嗎？參加學測的學生縱然答對題目，增加分數又如何呢？學生沒看「延禧攻略」，題目答不出來，分數低啦！公平合理嗎？莫名其妙！這種出題算多元活潑嗎？出題官請捫心自問，你對得起良知嗎？你對得起辛苦閱讀書籍的高中學生嗎？他們何辜必須坐看連續劇？一齣中國宮廷嬪妃鬥爭的爛戲，對高中學子真有意義嗎？

再說，中文作文不在學測計分內，也就是學子不管多精彩，分數多麼高，都跟爭取入學無關。那麼考中文作文何用？教育部顢頇，這正是最佳證據！

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