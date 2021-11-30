自由開講》數位落差、整合與治理

洪昱睿

今年在搭配五倍券的一系列振興活動中，母親抽中了數位「藝Fun券」，筆者問她想怎麼使用？她竟答道「不知道，不會用，放棄好了。」結果是我幫她下載安裝APP，帶她到影城秀出QR Code讓工作人員掃碼後，進場看電影才使用上了。

數位藝Fun券示意圖。（資料照）

近年來，從中央到地方都喜歡標榜「數位治理」，但為什麼包括部分中央部會及北市府，在推行政策時都不能再多考慮一下「數位落差」與「城鄉差距」呢？長輩們需要的是有溫度的關懷及更便捷的措施，且不希望麻煩子女晚輩、年輕人，所以不該是丟給長輩們幾個冷冰冰的APP自己去研究，希望相關單位可以多往能照顧到全民的方向去考量。

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還有一項奇怪的現象是，不同政府機構似乎多喜歡各自為政，埋頭研發專屬APP，使得民眾常要下載安裝一堆APP，目的可能只為一次性地使用，之後還不是刪掉，結果又造成了一堆乏人問津的蚊子APP，我想這個問題顯然正好突顯出了「數位整合」政策的重要性。

時代已經有邁向「元宇宙」的趨勢了，因此如果我們已經意識到了「數位落差」所衍生出的問題，也就該會發現，要想推動現代化的「數位治理」的同時，亦必須納入「數位整合」概念的考量，而所有政策及配套無法一步到位，皆應有協調性、按步驟地循序漸近，不疾不徐，才能漸入佳境。

（語文工作者）

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