自由開講》實體書店與出版社急需文化部政策的支持

（作者提供）

吳政鴻

隨著本土確診數字持續下降，全國疫情三級警戒於昨（27日）降為二級。日前行政院長蘇貞昌表示會優先提出餐飲、零售、旅宿與展演等產業的振興方案，期待行政院與文化部在提出振興方案時千萬不可獨缺出版與書店產業。

因疫情的影響，整個產業鏈從出版、發行、經銷到門市越來越蕭條

請繼續往下閱讀...

自從5月疫情指揮中心將疫情警戒升至三級以來已將近2個月，書店來客率與業績都雙雙嚴重滑落，許多書店都開始發生停業、縮減營業時間、放無薪假、遇缺不補、延遲支付貨款等狀況。進而導致中間經銷商與上游出版社的營運受到不小的影響，整體產業在這波疫情受到的衝擊是非常嚴重的。

振興實體書店，請重啟「振興三倍劵」與「藝FUN券」

去年政府所提出的「振興三倍劵」與「藝FUN券」對出版與書店產業幫忙都非常大，特別是文化部提出的數位及紙本「藝FUN券」對實體書店更是相當大的助益。目前「藝FUN券」平台已經有上萬家店家註冊並提供民眾兌換，希望文化部能妥善運用已經成熟的「藝FUN券」平台，並延續友善的政策及振興方案協助實體書店業者度過難關，否則實體書店今年勢必掀起關店潮。



（新北市出版商業同業公會 理事長）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法