自由開講》私校停辦讓我們學到了什麼?

李圓恩

近幾年私校退場的問題，屢屢成為注目的焦點。近日「台灣首府大學停辦！「稻德國真遠」全劇終，學生茫然：想留到畢業」的新聞，令人想探問「為何台灣專科學校十多年紛紛升格大學或管理學院」，導致「不少科系錄取分數偏低，2008年還寫下「7分上大學」傳奇」、被「KUSO出「稻國立真遠」、「稻德國真遠」等流行語。」、「隨少子化影響，如今這五間不是停辦、停招，就是轉手，全走入歷史。」，進而導致師生權利受損、學生求助無門。

1994年4月10日的410教改大遊行，提出四項主要訴求，包括：一、落實小班小校；二、推動教育現代化；三、廣設高中大學；四、制定《教育基本法》。雖然這些訴求，日後也成為台灣整體教育政策發展的目標、基調，卻是被官僚、政客扭曲，而失卻當時這些訴求的真義，以至於現下必須承受諸多的教育困境。

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其中「落實小班小校」，小校被以校地取得不易為由搪塞，後續政府卻是將精華國有地賣給建商蓋豪宅，近幾年來，則隨著少子化小校已不是問題，反而是偏遠小學面臨存廢，小班教學仍需努力．卻被政府作為「已經實現」、「真的進步許多」的自我合理化安慰。 「廣設高中大學」的訴求，《學校在窗外潮本》提及是希望可以「讓學生有自由選擇進高中／大學，或進入技職系統的權利。」，且是廣設「公立」高中大學。但1996年6月上任的教育部長吳京卻便宜行事地「宣布開闢「第二條教育國道」，要將現有職校與專科大量升格為技術學院。讓技職學生也可以得到四年制大學的學位。」而當面臨大學招生不足，紛紛被迫退場的衝擊時，相關人士卻又推給「少子化」導致當年廣設高中大學的理想，變成難以收拾的殘局的「意料之外」。

私校退場的問題，屢屢成為注目的焦點。圖為近期停辦的台灣首府大學。（本報資料照）

黃武雄老師在〈廣設大學有什麼錯？〉一文開頭中指出，「廣設大學沒什麼錯？若有錯，錯在浮濫升格；教改沒什麼錯？若有錯，錯在沒有面對關鍵問題。」並述及「今天面對大學浮濫的現實，我們必須釐清過去發生的事實與功過，但一味譴責過去並無濟於事。平心而論，許多技術大學雖然粗糙，但能讓我們的青年都有大學可去，也是好事。只是如何提升大學品質，才是未來要努力的目標。不夠水準的私立大學應該回歸巿場機制，政府有責任找較好的大學收容那些停招學校的學生，甚至藉這機會創辦有水準的公立大學。（後者一點都不難，詳見我寫過的《台灣教育的重建》一書。）不要嘲笑我們的大學生程度太低，他們沒有在中小學受好的教育，也是國家的責任。教育的目的不只是培養人力，而是讓每一個人得到最好的內在發展。如果我是大學的辦學者，我會努力讓這些程度偏低的學生，在進入我的學校四年之後脫胎換骨，變成一個能思考、有視野的知識青年。這是辦學者與教授者的責任。」

離410教改已近30年的時間，黃武雄老師在文末提及「台灣的教育一直深受政治介入，甚至被嚴重扭曲。教改只為了還原，讓教育回歸教育。不要美化過去。戒嚴時期，台灣教育極端變態。解嚴之後，經過二十多年教改的衝擊，比起威權統治的年代，教育環境是有鬆綁。」隨著私校停辦等教育的盤根錯節問題不斷浮現，至少我們可以看著問題，選擇一點一點面對，為了下一代，誰都沒有對教育灰心的權利！讓我們透過這樣的危機，看見台灣教育重建的轉機！

（大腳小腳親子共學團中區助教）

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