自由開講》是資源失衡的偏鄉？還是學力落差的偏鄉？

蔡鎮名

教育部旋風式宣布規劃4年200億經費投入推動中小學數位學習精進方案。此政策一出，各界輿論或褒或貶，就連好不容易挺過「停課不停學」的國中小教師，也滿是問號政府為何還要力推數位學習精進方案？

走過疫情為嚴峻的時刻，長時的停課不停學激發了全國親師生不得不跨出數位學習的這一步，其實數位學習並非因應疫情而生，前瞻計畫中的數位校園計畫早已提前部署，雖然停課初期走得跌跌撞撞，歷經這兩三個月的學習，有教師認為，學力因為線上教學而落後了，但也有師生從挫折中獲得強大、獲得方向，分析經驗、記取經驗，避免再走回錯誤的路。

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數位學習並非因應疫情而生，前瞻計畫中的數位校園計畫早已提前部署。（資料照）

給設備不難，也容易看見「量」，且偏鄉在《偏鄉發展條例》的經費挹注下似乎也不缺「生生有平板」，甚至許多學校早已「生生多平板」，反觀一般地區學校，即便是每六班補助一班方式配發，仍舊是僧多粥少，可謂之「數位失衡」！失衡的不只是設備，更令人擔憂失衡的是—看不見的「教學力」！教學現場真正需要的是教師數位教學能力的精進與實踐！是為每一個孩子量身打造付出！學生才是教學與學習的主體！當大家在倡言：「不放棄任何一個孩子！」，其相對的意涵是有些孩子可能在制式傳統的教學下被放棄，在教育現場，又多少孩子是習得無助？

筆者長年協助擔任數位學習入校輔導與工作坊辦理，深深了解教師真的是這波數位教學的關鍵，當科技遇上教育—數位學習顛覆傳統教學時，老師，才是教育品質的關鍵核心，好老師會讓孩子思考，而不再只獨唱其調；會把教室裡的思考、發表與分享交還給學生。再加上系統化的數位平台、智慧診斷的分析，傳統課堂難以全面做到的適性學習、差異化教學，就放心交給數位學習吧！

（作者為嘉義縣國小校長、教育部科技領域輔導委員）

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