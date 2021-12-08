自由開講》落實數位學習 實踐教育平權

劉明洲

教育部日前宣布要全面推動數位學習精進計劃，打算用四年達成班班有網路、生生用平板的目標，尤其更關注偏鄉的需要。個人在長期觀察並協助偏向鄉推展資訊教育的歷程中，偏鄉的特徵之一就是學習支持的缺乏，小朋友回家後家長未必督促他們的學習，也沒有家教班可以上。但現在的學習平台功能很強，例如教育部的因材網不僅有教學影片，學生還可以持續練習學校老師派出的學習任務，派出的任務也是根據系統診斷出的學習點所在。

花蓮有一個小學班級，班上同學不到十人，老師積極使用因材網協助他們學習，果不其然該班的學力測驗就高於全縣的平均，這在學校的其他班是需要老師很拼命的教還未必能達成的，因此就引來其他班級老師的詢問，想要如何來跟著做。

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在宜蘭我看到一個班級，學生也是不到十位，因為老師長期經營資訊教學，學生們一上課就嚷著老師「派任務來吧！」，每個學生自己做學習，成績進步自然可期，老師不必費唇舌，進而更高層次地在觀察學生學習成效調整教學策略，該老師也熱心的到其他學校協助落實資訊教學。

電腦只是學習的工具，學生自己才是學習的主人。（作者提供）

我也看到一個學校跟教育部申請要推動5G新科技的教學應用，設備採購雖還沒有到學校，但學校已藉此讓電信業者研擬該校的5G環境提升，環境建置的腳步提前許多。

以上的例子讓我們看到數位學習的落實，在偏鄉有「帶動」的效果，正印證所謂「環境創造需求、需求創造環境」的循環道理。如果能落實潘文忠部長的「正用」硬道理，是可以帶動教與學的創新，以及偏鄉所需要的環境的改善。

當然我們不是因為幾個成功的例子就說這是一個好政策，反之，也不能拿幾個失敗的例子就說這是壞政策。政策制定時自有其美意，要靠後續推動去把優點做出來，把缺點來改進。時代的演進已經讓數位應用成為新世代學生的原生（digital native），換言之，在他們的生活存在裡就有這一個元素。對於偏鄉而言，自然也不應該被剝奪接觸學習科技的機會。不用擔心小孩子學不會，科技的世界普遍的是逆傳遞現象，小孩子永遠比大人學得快，然後回頭來教大人如何使用。

再看看現在的資訊教學，已經不是幾年前只是上網瀏覽而已，有很多的教材具有更高的互動性與自主性，這樣才能把學習的主導權回到學生本身，偏鄉學生需要的是社會情緒學習的內容，例如教育部數位學伴計畫所發揮陪伴的功能，但這樣的學習環境還是需要透過網路，也就是說，網路與載具其實是偏鄉的基礎建設所必須。

好的教學設計讓學生不會一直看電腦，可免視力受傷害。（作者提供）

我們感佩教育部的用心擘劃，這是國家教育的根本建設。我們支持更期待著有良好的配套，例如師資培訓很重要，除了學校教師的培訓之外，也注意到在師資生培訓以及教師甄試如何強調數位教學的能力，如此才有源源不絕的推動力量進入教學現場。又例如計畫是分年期落實，部裡跟縣市政府也會透過準備度（readiness）讓準備好的學校跟老師先進行，尚未準備好的就繼續改善條件。先做的再把經驗傳給後來的學校，專家教生手，生手變專家再去教導另一批新的生手。大家也能夠持續給予鼓勵給予建言，在108新課綱我們教導學生要能夠「自發」、「互動」、「共好」，面對具前瞻性的數位學習精進計畫，家長與老師的也要團結起來一起給我們下一代看到好榜樣，一起為國家的資訊教育努力，循序漸進，以竟其功。

（國立東華大學教育與潛能開發學系教授）

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