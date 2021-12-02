自由開講》當數位輔具碰上教學法 孩子學習開心又有效

李政軒／臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授

窗外鐘聲響起，老師打開數位學習平台，搭配教育部前瞻計畫建置的教室教育互動觸控顯示器或投影設備，講解著這堂課的教學目標與數位學習平台上面顯示孩子的學習困難點。當窗外一片寂靜時，每位孩子已經拿出紙筆與平板，搭配老師發布在數位學習平台的小組討論任務，快速地寫下自己的作法。討論聲此起彼落，孩子們依序分享著自己做法，並拿著不同顏色的筆修改著自己錯誤。在一陣吵雜的討論過後，孩子快速地寫下小組共識並透過平板上傳到數位學習平台後，就進行小組分享，侃侃而談地述說小組討論結果與討論時遇到的問題。分享過後，孩子們就像專業老師一樣，邀請其他小組成員針對自己報告內容，給予回饋或修改建議。這樣緊湊有效率的課堂，正在我國四處深根，成為孩子的日常，每堂課都開開心心的學習。老師就像課堂引導者，需要搭配學習平台指派自學任務，並根據平台觀看影片與練習報告書找出孩子難點，再根據難點搭配課本內容發布共互學任務，引導學生分享討論，引導小組提出回饋與建議，時時刻刻導學。

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學生筆記。（圖：作者提供）

組內共學前，孩子先寫下自己作法。（圖：作者提供）

組內共學小組共識。（圖：作者提供）

組間互學踴躍發言。（圖：作者提供）

看到了吧！不論疫情是否存在，科技已經在輔助教師上課，孩子、老師、學校都在改變。在教育部數位學習計畫推動下，中區五縣市已經約有700位計畫參與教師完成三小時「數位學習工作坊（一）科技輔助自主學習概論」與三小時「數位學習工作坊（二）數位學習平台實作工作坊」。超過600位計畫參與教師完成兩日「科技輔助自主學習」工作坊進行課堂實作增能。在公私協力下，老師把平板、數位學習平台當作輔助工具，導入到學科課堂之中。老師、孩子們，除使用部內開發因材網與Cool English外，也有使用酷課雲、學習吧、均一、PaGamO等數位學習平台搭配科技輔助自主學習四學課堂，有效率地學習。

兩日「科技輔助自主學習」工作坊。（圖：作者提供）

善用不同數位學習平台。（圖：作者提供）

是不是擔心孩子過度專注於平板呢？家長們，不用擔心！注意到了嗎？剛剛的四學課堂，有很多時間，孩子們需要書寫學習單、討論、上臺發表，平板就只是課堂輔具！目前計畫希望每臺平板至少使用20小時，以一個月20個上課天來計算，平均平板每天都要被使用1小時，再加上計畫希望能將平板使用最大化，要兩班學生來輪流使用，平均下來，每台平板每班只需使用半小時，白話一點說，一台平板在一個班級一天只要求使用30分鐘喔！何況這個要求是希望學校不要閒置平板，如果平板真的長時間被閒置，計畫團隊會啟動回收機制，將平板交給更有需要的學校。明年大規模普及實施後，各校都會有平板可以使用了，就沒有上述規定了。

最後，這樣課堂，學習成效能提升嗎？答案是肯定的！

數位學習推動計畫，為了驗證孩子們課程內容的學習成效與科技輔助自主學習能力，在學習成效部分，規劃四種不同的學習成效評估機制，讓老師選取適合的成效評估，也希望參與孩子都能參加部內學習扶助篩選測驗與填寫科技輔助自主學習問卷。成果顯示，學習扶助中，被篩選出來孩子，有使用數位學習平台通過成長測驗比例高過沒有使用數位學習平台孩子！對其他一般四學課堂孩子有幫助嗎？當然也是有！計畫執行至今，已經有許多老師進行科技輔助自主學習課堂的成效評估報告，顯示科技輔助自主學習四學課堂可以有效提升孩子們的學習，特別是雲林縣某校執行班級，期中考數學全班平均約93分，統計顯著高於另一班的平均（約82分），老師與家長看到全班數學平均竟然高於90分時，也非常驚訝與開心。該校其他老師也都躍躍欲試，期待著更多平板的到來。

對！不要懷疑，用就對了！老師們如果想了解平板、數位學習平台如何搭配科技輔助自主學習四學課堂，趕快關注近期公開課。除了「2021臺灣自主學習節暨數位科技輔助自主學習研討會」期間辦理的典範學校公開課外，還有許多公開課會在近期舉行。非常歡迎老師您們的報名參加。當然，也歡迎老師您們一起來參加研討會，鼓勵教案獲獎的老師，或聽聽縣市端、學校行政端與教師課堂實作分享！

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