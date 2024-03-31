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自由廣場》失落20多年的台北市政

2024/03/31 05:30

◎ 邱炳進

作為台北市民實在很鬱卒，讓市民顏面有光的消息付之闕如，負面事件卻接二連三：虐童案、台智光案、寶林茶室案……，一波又一波，暴露幾任台北市長的治理能力，反映帶領首都往前衝的能力極度貧乏。台北市廿多年來的市政建設，莫說與倫敦、東京、紐約、首爾相提並論，就是與高雄市相較，也被狠狠比了下去。

每隔一段時間去高雄，明顯感受高雄市是一個有活力、欣欣向榮的城市，都市的天際線越來越漂亮，作為一個海港城市，高雄的蛻變實令人刮目相看， 就連藝文活動，高雄已超越台北，世界知名演唱團體一團一團往高雄開唱，就是捨棄台灣首都的舞台，高雄市民的光榮感日愈提升。

造成南北兩大都市落差的主要因素，與市長的領導力有密切的關係。過去對台北市做出重大建設，翻轉首都圖像的市長，一是高玉樹，擘建了仁愛、敦化等林蔭大道。二是黃大洲，排除萬難， 建立大安公園，拆除醜陋的中華商場，使中華路成為康莊大道。若非陳水扁的魄力，當時能完成世界最高的101大樓嗎？法商馬特拉公司對台北捷運的刁難，「馬特拉不拉，我們自己拉」，終使原定捷運路線如期完工。阿扁市長對台北市府員工服務態度的翻轉，奠定台北市府迄今良好服務態度的基石。

然而自阿扁以後，台北市長一任比一任平庸，每任市長都幹了八年，對台北市的發展，卻繳不出令市民津津樂道的成績單，市民對幾任市長的治理成績是模糊的；反而是令人百思不解的決策，繼續在侵蝕台北市民的荷包。以台智光案為例，郝市府不找中華電信議約就罷了，竟然和一個條件最差，價格最貴的公司，一簽就是廿五年！最扯的是，繼任的市長也幹了八年，對台智光案視而未見，仍然繼續擺爛，事件爆發，一如往常的狡辯，彷彿自己沒當過台北市長。

新任的台北市長，看起來不像柯文哲整天都在打嘴砲、忙著衝網路聲量，然蔣市長的經驗歷練，仍令市民對他的能力產生懷疑，但願蔣市長展現魄力，強化領導力，遇事莫只圖甩鍋中央，要讓市民感受到你帶領台北市的能力優於前幾任市長，否則失落二十多年的台北市，市民仍然無法抬頭挺胸。

（作者是文字工作者，台北市民）

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