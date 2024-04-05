社論》台灣是堅韌之島

基隆市消防局特搜隊在花蓮救援，沿途不斷有落石，過程驚險，但阻 擋不了救援的心。（基隆市消防局提供）

前天花蓮近海發生規模七．二強震，全台有感，花蓮受創最重，目前共計十死與千餘人受傷。這起強震規模直逼一九九九年九二一大地震，為廿五年以來最強地震，所幸震央在海中，而減少對陸地的衝擊。台灣所處地理位置，地震頻仍，災害造成民眾財產與生命的損失。不過，挺住一次次考驗，政府與人民記取血淚教訓，提高抗災強度，例如為避免震災擴大，持續強化建築物與基礎建設的耐震及整建。而且，不光只針對地震，面對各種自然災變，也不斷提升全民的防災觀念與能力，能更冷靜且迅速應對。這一切的準備，都是為了把台灣打造成堅韌之島。

蔡政府八年執政堅守民主前線，疫情期間對抗中國武肺的表現，乃至在半導體等高科技業難被取代的關鍵地位，已是全世界聚焦所在。地震發生後，國際社會同樣高度關注。截至昨日，已有近九十個國家政要陸續慰問。其中，日本首相岸田文雄在第一時間即以繁體中文表達，日本政府願協助台灣任何必要的支援，體現「台灣有事、日本有事」，相鄰友盟的緊密聯繫關係。白宮國家安全會議發言人華森、歐盟理事會主席米歇爾與曾任英國首相的外相卡麥隆均表達，援助台灣，「我們已準備好了」。印度總理莫迪與菲律賓總統小馬可仕亦發文慰問，莫迪並稱與具有韌性的台灣人站在一起。我們將災情降至最低，國際社會感到不可思議。藏人精神領袖達賴喇嘛致函總統蔡英文時除表達慰問，並讚揚台灣救災反應快速。

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此外，國際媒體也大幅報導。「紐約時報」網站以「台灣廿五年來最強地震造成數百人受傷」為標，內容提及台灣經歷近二千五百人死亡的九二一大地震後，持續革新地震預防和因應措施。美聯社與法國媒體報導災情外，也討論為何傷亡與損失都相對較低，認為此事凸顯嚴格防震的重要性。我們對於災害應變的韌性提高，自己先挺住後，他國也陸續伸出友誼之手。綜觀國際慰問，主要集中在美歐日等民主盟邦，以及邦交國。蔡政府八年執政，對外路線走在正確的道路上，奠定了相互奧援的合作基礎。再看中國，除了國台辦制式慰問，中方官員在聯合國會議大言不慚「代替」台灣致謝國際社會關懷。共機共艦並在地震後繼續騷擾我們的海空域。說一套做一套，孰偽孰真，明顯可知。

我們除了要對抗諸如地震等天然災害的威脅，亦要面對惡鄰中國帶來的併吞威脅。對北京而言，台灣是其印太擴張的主要據點，美國總統拜登、中國國家主席習近平本週電話對談，習近平稱台灣是「第一條不可逾越的紅線」說法，既測試美國的台海底線，也道出北京對外野心的排序。馬英九此刻的中國行，以及預計八日與習近平的二度會面，顯示中共正展開新一波促統攻勢，進而遂行分化策略。在中方全盤主導，隨行採訪馬活動，僅限中方與部分台灣媒體，看出這是一場針對中國國內以及台灣社會的政治宣傳。尤其，中國眼前社經情勢不佳，台灣總統大選民進黨又勝選，加上國際圍堵中國的不利局面，中共把馬英九叫到中國來，馬甘於扮演政治工具人，共同營造統戰台灣有成的假象。同時，也用馬牽制台灣藍白政黨，施壓未來的賴清德政府。然而，這段時間美國在台協會主席羅森柏格特地再訪台灣，主要政黨與政治人物都見了，不僅有助平衡中國的力道，亦是力挺台灣在抗中陣線上，繼續扮演好堅韌之島的重要角色。

另方面，中國在南海、東海等海域加大挑釁，尤其是在仁愛暗沙附近對菲律賓船艇侵襲，引起民主國家的共同警戒。拜登總統與日本首相岸田文雄，以及菲律賓總統小馬可仕，下週將舉行高峰會，美日菲等民主國家也將在附近海域演習。共軍積極運籌「三海連動」海上軍事鬥爭，加速民主國家的齊聚抗衡中共意圖。雖然習近平想利用拜習通話遮掩戰狼行徑，並製造「中美共管印太」的外宣假象。不過，美國官員迅速說明，拜登再度向習強調維持台灣海峽和平穩定，並促北京在南海遵守法治與航行自由原則的重要性。數度表達防衛台灣的拜登總統，未受所謂「台灣是第一條紅線」影響，美方主導與主要民主國家不斷申言台海必須和平穩定，反而是對習政權畫出一道不可逾越的台海紅線，只要我們繼續捍衛民主，壯大自己，國際友盟也會共同支持與一起打造這座堅韌之島。

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