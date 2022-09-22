新聞線上》拜登怎麼可能失言

美國總統拜登（歐新社）

記者陳杉榮

美國總統拜登四度明確強調，如果中國入侵台灣，美國必將出兵保衛台灣，說話場合雖有不同，論點同樣鏗鏘有力，堅決表達態度，嚴正警告中共當局，不容發動戰爭破壞國際秩序，同時也告訴台灣政府及人民，美國信守對台承諾。而為反制中國妄想在台海製造軍事抵近侵擾的「新常態」，美加兩國軍艦前天循例通過台灣海峽，更可以印證拜登捍衛台灣的宣示，等同是對英日加澳等民主同盟的動員通知書。

一九七九年美台斷交「台灣關係法」制定時，拜登是聯邦參議員，深刻體會確保以「和平方式」決定台灣前途，是美國的責任。台灣效法美國自由民主的立國精神，在東亞發展成新興民主國家，民主制度在華人社會生根茁壯，美國居功厥偉。但台灣的現狀正面臨巨大威脅，中國為遂行霸權擴張，近年動輒軍事侵擾台灣，「以非和平方式」威脅西太平洋地區的和平安定，美國、日本、澳洲、英國和歐盟，都已對中國的作法提出警告，拜登更是直接表明會以軍事行動回應。

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台灣的中華民國七十多年來的生存發展，有賴美國支持，也可說美軍每天都在協防台灣，壓制共軍的蠢動。拜登四次保衛台灣的談話，立場非常明確，無論是去年答覆ABC記者提問或是CNN活動提問，還是今年五月美日領袖峰會的記者會，拜登表明台灣和日本、北約等盟國具有等同地位。九月十八日回答CBS記者提問，他明確保證美軍會保衛台灣，更是對想要藉由美國聯邦眾議長裴洛西訪台製造台海「新常態」的中國發出明確的訊號。

台海和平穩定是全世界的「核心利益」，一旦中國破壞台海和平穩定，等於公然向美國等民主同盟所維護的國際秩序宣戰，中國必將捲入戰火，中國人民想要早日脫離貧窮線，想要過點好日子的「核心利益」，都將化為烏有；中國共產黨「特權有產階級」透過改革開放累積在海外的財富和紅利，也都將成為泡沫。霸凌台灣，軍事侵擾，對中國百害而無一利，竟然成為北京當前重要對台政策，這種領導格局和智慧，著實令人訝異！

台灣自己也要注意，散播投降主義的中共扈從太多了！馬英九、蘇起者流的「美軍不會來」、「首戰即終戰」，刻意挑撥美台關係，抹黑拜登「失言」者，都是睜眼說瞎話。這些人躲在民主保護傘之下，罵蔡英文義正辭嚴，理不直氣也壯；對習近平則是畢恭畢敬，腰肢彎得痠痛。言論自由需要確保，但若敵人滲透，必須依法追訴，司法檢察機關早該警覺，有空查查「反滲透法」的犯罪構成要件，或許會有所得。

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