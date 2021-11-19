社論》台灣人意志牽動美國台海戰略

美國總統拜登與中國領導人習近平的視訊峰會前天結束，三個半小時的過招，台海情勢是主要議題。拜登之後向媒體表示，他向習近平提到美國支持「台灣關係法」，台灣的未來由台灣人自己決定。美方雖然強調政策不變，但從拜登等美國官員的語意日趨清楚，包括強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為，這些話明顯是說給日漸升高武統準備的北京聽的。「拜習會」的另一層意義就是更凸顯台灣的戰略價值，維護民主台灣，是美國對所有民主盟邦的重大承諾。

「拜習會」甫落幕，美國副國務卿雪蔓隨即與日本和南韓官員展開會談，談論的話題包括台海的和平穩定與維護印太自由、和平和開放。台美高層官員也在華府召開「政治軍事對話」和「國防檢討會談」，雖然這是較早排入的行程，但拜登政府未因「拜習會」的安排而調整時程，台美按照既定節奏推行。美方還將針對美中領導人會談的細節，向我方進行簡報。台美展現充分互信，加速在安全、經貿等多元領域的緊密互動，拜登政府擴大與盟邦合作以約制中國，未因拜習會出現變化。

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拜登也向習近平提到，美國堅守基於「台灣關係法」、「三公報」及「六項保證」的「一中政策」。這與中國聲稱的「一中原則」大相逕庭，外界注意到，拜登先講台美最重要基礎的台灣關係法，才接著說美中簽署的三公報。拜登當年參議員任內支持台灣關係法的制訂，了然條文中所規範︰「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切」。拜登當面向習近平挑明的說法，正是「台灣關係法」賦予美國行政部門執行的核心內容。

先提台灣關係法，再談美中三公報，也說明美國更視北京為頭號的區域威脅，而非合作的夥伴。這樣清楚的鋪陳，台灣統媒與傾中政客卻大肆炒作拜登說法是「不支持台獨」、「反對台獨」，模糊美國對中國的警告，扭曲美方真正要凸顯的態度，嚴重誤導國內視聽。對照中國官媒同樣在拜習視訊峰會後，稱拜登也反台獨，把沒講的話硬套入人家嘴裡，兩者如出一轍，都是配合北京大外宣基調，製造台灣是中國的內政問題，內外策應打壓台灣的民主與本土力量。還有稱美國不言明傾向北京或台北，是回到戰略模糊的立場。

這類說法，正是國內諸多傾中言論在「解讀」美國台海政策的慣用手法。然而，美國近年從川普政府，到現在的拜登政府，提高台灣的防衛力量，一直是政策主軸。無論共和黨或民主黨主政，乃至美國國會跨黨派的一致聲音，都是要防範北京武統台灣。正如上週剛走訪台灣等印太盟邦的美國參議員柯寧警示，美國需制訂戰略讓中國不敢冒進。為表達美國防衛台灣的承諾，拜登甚至也將台灣夥伴地位與北約和日韓相提並論。傾中論調稱美國維持戰略模糊，豈非睜眼瞎說。

面對中國升高武力威脅，美國等民主國家部署因應，包括聯合軍演、情報交換等密切合作。對台則加速提升防衛的力量，蔡英文總統透過美媒訪問首度表示美軍在台協訓我方人員，就是台美基於默契下釋放明確訊息。若僅圍繞在美軍是否馳援台灣，其實是窄化美國對台政策的樣貌，也是刻意操弄另類的疑美論，目的均在打擊台美之間的互信，將台灣推向中國。此外，北京的反台獨，也冠在美國身上，是為製造美中一起壓制台灣民主的假象。總統府在拜習會後重申蔡總統的四個堅持，其中的中華民國與中華人民共和國的互不隸屬，只有北京說是台獨，美國等國都沒意見，這才是國際主流觀點。

「中國問題」，已是國際頭號公敵，北京對民主國家的滲透，台灣尤為嚴重。美國日益挺台，我們內部卻總有替北京開脫卸責，並分化台美關係的說法。美國協助鞏固民主的台灣，這是國策，但台灣將來的前途，要靠我們自己的力量走出來。拜登向習近平表明台灣的未來由台灣人自己決定。這番話也是說給我們聽的，如果台灣人選擇倒向北京，美國支持台灣還有什麼意義？過去美國的台海政策戰略模糊，也因我們對於中國態度有所搖擺。如今，北京已日漸兵臨城下，台灣人捍衛民主對抗威權的意志愈強烈，也會促使美國的台海政策更趨明確。

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