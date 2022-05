自由開講》美國國務院官網對美台關係的敘述「超大幅度」改變

◎US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國國務院在五月五日的時候,更新了官網上面對美台關係(U.S. Relations with Taiwan)的內容,而這個更新的幅度可以說是讓全中國人都驚呆了(農場標),不過,中國外交部到目前為止似乎還沒發現這件事,因為他們在記者會上沒有講、環球時報也還沒出來叫說紅線被踩了。



在這份更新的美台關係準則當中,移除了美國「不支持台獨」的敘述、移除了一中政策(One China Policy)的解釋,反而強調「對台六項保證」,並且提升了台灣的經濟、安全、台美共同價值、台灣主權的地位,還特別強調台灣已經在許多方面成為美國的重要盟友(partner)。



目前已經有許多專家針對這個改變做了摘要,我們也先來摘要一些,然後再提供我們的分析。

跟前一個版本(2018年)相比,這次的美台關係內容改變主要包括:



1、一中政策(One China Policy)的解釋被移除,「六項保證」被大幅度地強調。



被移除的部份包括美國從1979年以來對中國的立場:「承認」這個世界上只有一個中國、「認知到」PRC方面講說台灣是中國的一部分。而六項保證主要就是在說美國不會改變台灣關係法、不會對軍售設限期限且不會徵詢北京意見、對台灣的主權地位看法沒有改變。



短評:這並不代表美國會改變一中政策,也不代表改變對台灣主權地位的看法,但是對台灣的保證與保護是被大幅強調。



2、新版本移除「美國不支持台獨」的敘述,並且直言「兩岸的和平未來,必須建構在台灣人民的期望跟最高福祉之上」。



短評:這等於是改變了從柯林頓時期以來的核心立場。當然,移除不支持台獨並不等於「支持」台獨,不過,不支持和「反對」之間其實也有很大的不同,但過去這個常常被中國拿來做文章,甚至中國官方發布的訊息也常常超譯美國的說法,例如每次有高層官員會晤,中國官媒就會到處宣傳說「美國反對台獨」(然後台灣的媒體也會跟進中國媒體,到處講說美國反對台獨),而這次國務院索性直接把這個敘述從官網上拿掉了。從這樣的論述方式看起來,美國現在也已經認知到,會改變兩岸的一方,幾乎就只有中國會用違反台灣人民期待的方式去單方面改變,因此特別強調不能違反台灣人民期望。



3、新版本強調美國與台灣在印太地區的「夥伴關係」以及兩國之間的交流與友誼。

先前美國只有講說台美之間是非官方關係,其他就沒有講了。但這次的字句還包括:雖然兩國沒有外交關係,但維持強健的非官方關係…然後強調台灣與美國之間在各方面的密切聯繫。



4、更具體來說,「台美經濟繁榮夥伴對話」(U.S.-Taiwan Economic Prosperity Partnership Dialogue)以及「台美科技貿易暨投資合作架構」(Technology, Trade, and Investment Collaboration, TTIC)都被放進雙邊經濟關係的敘述,這就是後續台美FTA的談判基礎。

除了這兩大經濟談話機制,一年半前開始執行的「台美教育倡議」(U.S.-Taiwan Education Initiate)、台美科技合作等方面,都特別標示出來。



短評:從這邊我們可以看到,Pompeo國務卿時期所推出的一系列談話、促成的這些台美合作(主要目的是要促使貿易代表趕快推動台美FTA),都已經常態化而且持續成為拜登政府下的重要業務,現在明文寫出來等於是可以讓雙方都繼續在這些機制上面推動更多的合作。而且最重要的是,台美之間的合作已經比過去多出太多具體的、工作層級的(working level)機制,是真的在各方面都推進了雙方的合作,而且真的可以帶來更多的交流機會,然後,這些交流都可以明文寫出來,不再像過去那樣子,覺得最好可以做不能說。



本站評論



上次美國國務院網站為了台灣而炎上,是2018年時把青天白日旗給拿掉的事件。當時代理亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)雖然在國會解釋了是承包商的問題,但也說美國的既定政策是不放那面旗子的。氣得Marco Rubio參議員說絕對要封殺Thornton真除亞太助卿,最後Thornton也就退休了。

中國自拜登上台以來也沒少拿美國到底是「不支持」和「反對」台獨的事做文章。最近的大事件是去年11月16日拜登和習近平通電話,新華社搶先說拜登「反對」台獨,但當時國務院網站及官方立場最多也只說「不支持」台獨,搞到一堆記者跑去拜登那邊堵麥,一頭霧水的拜登只說「不鼓勵獨立」。

然後最近美國國防部長與中方官員談話,被拿來宣傳說美國國防部長支持一中原則,美國方面不只發聲明反對,還直接用中文寫:國防部長沒有這樣說。



把「不支持台獨」的字眼拿掉這種等級的變動是大是小?其實不小了。它當然沒有到宣佈建交或給予外交承認這種程度,但起碼也比修改對台交往準則甚至修改「台灣政策檢討」這些政策實際執行細則還多了。這幾乎是拿掉了柯林頓1998年的「三不政策」,屬於基本政策立場的變動。我們都還記得Pompeo光是把對台交往準則拿掉就已經是大新聞了(更不用說Pompeo還曾經口頭說過台灣不是中國一部份)。會有這樣的變動難道是因為美中國防部長會議後中國又再度玩「一中政策」和「一中原則」的文字遊戲,搞到老美很火?還是這是對應布林肯即將提出的美國對中戰略所作出的變動?



推特上先發現網站內容變動的應該是美國記者。然後駐國務院的記者對這種事超級敏感,敏感到是會追著發言人問這種細節的。去年2月4日拜登政府新上任,國務院發言人Ned Price在記者會上似乎是對美國是否改變對中政策的問題還不太熟,立刻被記者笑「哦哦,我們知道新華社明天會怎麼報導了:Price無法回答美國是否…」,嚇得Price趕快在台上找資料說美國沒有改變政策。



可以想見中國對此事反應絕對會很大,但美國會縮回來嗎?這種外交的事,如果進一步以後因為被人家一罵就退一步,那會很難看。很期待看到國務院會怎麼解釋這件事,很大的機率就是出來念一下先前我們都很熟悉的那些說詞:美國對台以及對中的政策沒有改變。這個就是最好用的說詞了,先前我們看過很多次。



這件事可大可小,或許也不該期待過大,但對於在美國推動倡議很久的人們來說(不管是外交人員,或者是民間社團),應該都會想偷偷擦一滴眼淚的吧!畢竟光是從「不支持台獨」到「和台灣維持非官方關係」,再到Taiwan is a key U.S. partner in the Indo-Pacific,這些改變是台灣人和台美人拚了幾十年的結果。



補充葉耀元教授的分析:「台美關係大幅度的增溫,是不爭的事實。這當然跟美中關係從合作轉移成競爭,甚或直接把這關係當作霸權爭奪戰來談,有絕對的相關性。這些改變,雖然並不代表美國正式的放棄了自1979年開始執行的一中政策(One China Policy)以及戰略模糊(Strategic Ambiguity),但就美國政府對台灣的安全保證,以及過去在美國在台美關係間刻意淡化台灣主權的這兩件事上,的確是向前邁進了一步。」



這個一步真的是很不簡單的一步呀!

本文經授權轉載自 US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站:美國國務院官網對美台關係的敘述「超大幅度」改變

