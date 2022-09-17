自由廣場》擋疫苗？ 別跟國民黨比笨！

◎ 王英明

縣市首長、議員選舉，還有兩個多月，每天的政治攻擊、謊言、辯白、對罵不斷，越來越激烈，一般人都聽得很煩了。最近話題更從「論文抄襲」吵到「擋疫苗」，真的很不可思議。地方選舉跟疫苗有什麼關係呢？不談政治遠景，把去年疫苗購買拿來當選舉攻防，全世界大概只有台灣了。

新冠疫苗執行計畫政策，所有的國家都是由「中央政府負責」。因為疫苗都是「臨時藥證」，注射規模大，但缺乏長期觀察，雖說實驗上很少疫苗傷害，一定會有萬一狀況。任何地方政府、工商團體、人民團體、醫院或是醫療團體，除非特殊，都沒資格涉足疫苗的採購或分配事宜，因爲除了國家政府，所有單位都沒有能力去做疫苗傷害的補償工作。既然不能購買，一切都要靠中央，何來「我要買、被你阻擋」的問題？

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然而現在台灣每天卻有一些人、政黨、或團體，出來控訴有人或官員一年多以前阻擋他們購買疫苗，但又說不出究竟是誰擋的，只要把話題打出來，被指責的人就要放下正事、出來辯白，非常的累。昨日又有報載，盛弘醫藥公司2021年接受花蓮、南投、台東雲林政府及企業單位委託，擬專案申請進口BNT疫苗共500萬劑。衛福部表示，坊間謠傳「政府阻擋盛弘公司疫苗進口」一事「並非事實」，後續程序無法進行，是因該公司無法提供原廠相關資料所致。

個人覺得衛福部這方面「非常的失職」，因為無論甚麼工商團體或地方政府，明明連申請購買都沒有資格，中央也知道，疫苗公司一定不會給他們授權書，所以應該一開始就直接說明並退件，為何還向他們要求各種文件？是怕引起法律糾紛或是怕政治事件？這不是一個負責任、敢作敢當的政府的態度。

其實防疫中心，巴不得有更多的疫苗進口，讓疫情早日得到控制，有誰會故意阻擋疫苗進口，然後讓疫情擴散、爆發，醫療體系崩潰，民眾死傷枕藉，然後民眾抗議、政府倒台，且官員可能因為失職而被公訴？有人會做這種不合邏輯的傻事嗎？而這種不合邏輯的事情竟有人拿出來一炒再炒，記者也不評論不質疑、民眾也聽得下去，這真是文明怪事。

俗語說「秀才遇到兵、有理講不清」，現在進化到「秀才遇到政客、有理講不清」。例如次世代疫苗，目前全世界各國能夠買到的都是「BA.1」，無法採購「BA.5」疫苗（除了美國自己），而且實證上這個「BA.1」疫苗對「BA.5」也有效，衛福部對「BA.5」的購買，也宣布隨時待命，可以買就會買。但在野黨政客、所謂媒體大亨，就是聽不下去（或不識字或大腦不清？），每天都有人繼續指責政府採購不力、沒有超前部署。而記者從來沒有人當場去點出此發言的錯誤，反而不分青紅皂白照樣把這個「錯誤的指責」報導出來，而不用頭腦的民眾，照樣也聽得進去、也跟著指責政府。究竟台灣還有「理智」兩個字存在嗎？而整個社會資源、民眾的時間，全部都浪費在一年多以前的「擋疫苗」討論，國家根本沒有辦法向前走、沒辦法進步，這是我們想要的嗎？

最後要指出一點，所謂衛福部擋疫苗，是「擋BNT」、還是「擋中國國產疫苗」？要知道現行的法律，是規定不能進口中國製疫苗的，除非修法。依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」及經濟部國貿局公告之大陸物品不准許輸入項目彙總表，台灣一直沒有開放中國製血清、血液製劑和疫苗進口，並不是因為疫情，而是長期以來對中國的製程有疑慮，加上中國過去有許多疫苗曾出現問題，因此一直沒有開放。既然依法不能進口，怎麼會有「擋」的問題？

（作者為醫師，家庭醫學會創會理事）

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