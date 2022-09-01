自由廣場》林姿妙的單親傳奇

◎ 朱達明

宜蘭縣長林姿妙涉貪，其往來帳戶之多及出入金額之鉅，至少已自毀其一向所強調的人設：一個單親媽媽扶養四個小孩長大。

二十年前她擔任議員時曾質詢縣長劉守成，反應宜蘭找不到好工作，讓她子女不得不去外地求職。林姿妙子女是不是真如其他必須出外打拼的宜蘭人？

請繼續往下閱讀...

林姿妙女兒大學時曾參加大學小姐選拔，獲得大學小姐頭銜，這個強調男女婚前純潔的活動是由統一教會舉辦，統一教在日本因為山下徹也刺殺安倍而引發外界關注，林羿伶真的認同統一教理念？還是為將來從政鋪路？

公元兩千年原訂選舉國代，林羿伶登記為國民黨候選人，黨部竟然為了大學畢業不久的社會新鮮人而勸退有意角逐的前五結鄉長林慶郎，引起地方譁然。雖然當年選舉取消，但是五年後的修憲任務國代林羿伶被提名當選，後來更跨足商界，與國民黨中常委沈慶光之女沈璀庭共同擔任慶庭開發董事，沈璀庭同樣熱中選美。

林姿妙兒子林宜弘出任益興礦業董事長，四年前因為礦場鋪設便道越界開挖國有地而被裁罰，其父前省議員林明正就曾抨擊競選對手盧逸峰家族的台灣石粉礦業破壞環境，陳定南也認為在保安林地開礦的業者都是政府包庇下的特權。

難怪今年母親節有宜蘭人說應該表揚林姿妙為模範母親，這個單親家庭也羨煞很多正常家庭！

（作者為宜蘭縣民，陳定南基金會發展委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法