自由廣場》張善政如何自圓其說

◎ 張惠博

桃園市長參選人張善政在二○○七年到二○○九年以計畫主持人的身分，向農委會申請《農業電子化發展策略分析與規劃》的計畫，結案報告經比對分析，發現撰寫的樣態約有五種，包括：（一）英翻中，且翻譯英文網頁卻沒有註明來源。（二）引述中國期刊，將簡體字轉為繁體字並改寫。（三）抄週刊，連驚嘆號、標題都抄。（四）抄國內論文剪貼重組。（五）引用農委會資料，但未標註來源。資料來源則有《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站、農委會資料等。

由於計畫經費相較於一般的委託計畫案高達數倍，以及結案報告疑涉抄襲，引發各界熱議。惟張善政接受媒體訪問時表示，計畫案是若干年前在宏碁所負責的「農業電子化」輔導團隊所承接，主要是蒐集整理農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，不是論文研究，也不是開發新技術，而是要把國外的進展給國內的研究單位。所以，計畫案內自然多所引用國外期刊、報告內容，跟論文寫作性質完全不同，不能一概而論。

請繼續往下閱讀...

另外，時任農委會資訊中心林貞主任表示，當年張善政在宏碁接受農委會資訊中心「委託」的三年計畫，旨在蒐集國外農業電子化新進展資訊，提供國內農業研究單位參考。因此翻譯摘取國外文獻精華乃屬必要，引用重點資料均有提供出處；翻譯引用文獻，不是抄襲。另外，也在全台各農業研究單位巡迴辦理許多研討會，對各單位說明國外農業電子化的現況，協助各單位規畫本土化研究方向，向行政院科發基金申請經費，支持各單位在國內進行後續相關農業電子化的研究與推動。看似為張善政澄清的說詞，卻也暴露了張林兩人的公務互動關係。

一般而言，委託計畫常是任務導向，計畫經費也較為龐大，但經費編列仍應合理可行，且有評鑑的機制與核銷的流程，例如：人事費不能超過總經費的一半，設備添購、耗材、折舊、差旅費、場地費，行政管理費額度，以及必須完成的目標檢核等，皆須一一詳列與檢視。科技發展日新月異，產官學研的合作更有其必要，然而，也應建立客觀的評核基準，必較有益於國家社會的整體發展，也讓全體國人看見政府經費投入的績效。因此，僅呈現蒐集而來的文獻，卻較少呈現計畫團隊的研究成果，不僅可能減損前導研究的功能，也易於遭致質疑，這是可以改進的。（作者為彰化師範大學前校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法